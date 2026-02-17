Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur pétrolier, Vallourec, Nexi, Exor, Indra, BHP et résultats d'IHG)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR PÉTROLIER - Les investisseurs évaluent mardi les risques de perturbation de l'approvisionnement en pétrole après les exercices navals iraniens menés près du détroit d'Ormuz, juste avant le début des négociations à Genève sur le nucléaire iranien prévues avec les Etats-Unis.

* INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG) IHG.L - Le propriétaire de Holiday Inn a annoncé mardi un chiffre d'affaires mondial par chambre disponible supérieur aux attentes du marché pour le quatrième trimestre, la croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique ayant compensé la faiblesse du marché américain.

* ADP ADP.PA a annoncé lundi soir une hausse de 5% du trafic du groupe en janvier.

* VICAT VCTP.PA - Le cimentier français a déclaré lundi viser pour 2026 une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda à périmètre et change constants, ainsi que des investissements industriels nets décaissés de l'ordre de 290 millions d'euros.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des actifs de la société en liquidation Claus Heinemann Elektroanlagen, spécialisée dans le génie électrique et les services techniques du bâtiment, à travers Salvia, filiale allemande d'Eiffage Énergie Systèmes.

* VALLOUREC VLLP.PA et Baker Hughes ont

signé

un protocole d'accord sur le stockage souterrain d'hydrogène avec la solution Delphy.

* NEXI NEXII.MI - Les sociétés de capital-investissement Advent et Bain Capital se sont retirées d'un accord de gouvernance après avoir réduit leur participation dans le groupe de paiements. Cet accord, qui réunit désormais la banque publique italienne CDP et la société d'investissement Hellman & Friedman, représente 41,37% du capital de l'entreprise, contre 55,27% l'an dernier, a indiqué cette dernière lundi.

* EXOR EXOR.AS - Le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, Exor, et le fondateur de Lifenet Healthcare sont convenus de céder le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont déclaré lundi les sociétés. L'opération valorise Lifenet Healthcare à environ 600 millions d'euros, selon une source proche du dossier.

* INDRA IDR.MC - Le fonds spéculatif américain Third Point a acquis une participation dans la société espagnole de défense Indra et soutient le projet de son président d'acquérir son concurrent Escribano Mechanical & Engineering, a déclaré lundi à Reuters une source de marché au fait de la question.

* BHP BHP.AX BHP.L - Le directeur général du groupe, Mike Henry, a exprimé mardi sa confiance quant à la résolution des problèmes rencontrés avec les clients chinois concernant les nouveaux contrats de minerai de fer, même si les négociations pourraient prendre un certain temps.

