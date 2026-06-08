Les marchés asiatiques se préparent à une vague de ventes après la chute du secteur technologique à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés asiatiques s'apprêtaient à reculer lundi après que la série de neuf semaines de hausses à Wall Street a pris fin sur fond de ventes massives dans le secteur technologique, tandis que les frappes israéliennes sur Beyrouth ont fait grimper le prix du pétrole et le dollar.

Les contrats à terme et les mouvements enregistrés vendredi par les fonds négociés en bourse américains laissaient présager de fortes baisses sur les marchés japonais .N225 et sud-coréens .KS11 , tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 affichaient une baisse de 0,2 % en début de séance en Asie.

Le Nasdaq .IXIC avait chuté de 4,2 % vendredi, les ventes se concentrant sur les valeurs des semi-conducteurs après qu’un rapport sur l’emploi très positif a renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, mettant un coup de frein à ce qui avait été une brillante reprise tirée par l’IA.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont augmenté de plus de 11 points de base vendredi et les contrats à terme de référence sur les bons du Trésor à 10 ans TYc1 ont perdu environ cinq points lundi matin en Asie.

“Le discours selon lequel l'IA est le moteur de tout s'est effiloché la semaine dernière”, a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

“La question clé reste de savoir s’il s’agit d’une pause salutaire dans la remontée boursière de neuf semaines ou d’un pic. L’attention portée aux introductions en bourse de SpaceX et d’Anthropic s’inscrit dans cette pause – qu’il s’agisse de faire de la place pour la nouvelle capitalisation boursière ou de repenser la valeur.”

La semaine à venir sera marquée par l'introduction en bourse géante de SpaceX, dont le prix devrait être fixé jeudi et sa cotation débutera vendredi, mais l'inflation sera également au centre de l'attention avec la publication mercredi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Europe.

La semaine dernière, le bitcoin BTC= a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Il oscillait lundi juste en dessous des 63 000 dollars.

L'entrée en bourse de SpaceX devrait être suivie d'autres méga-introductions en bourse dans les mois à venir, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI, qui devraient lever tellement de fonds que les courtiers craignent que cela n'entraîne une baisse des autres actifs.

La situation au Moyen-Orient reste également délicate, et les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d'environ 2,6 % à 95,45 dollars le baril lundi matin, après qu'une attaque israélienne sur Beyrouth a poussé l'Iran à lancer une salve de missiles sur des cibles israéliennes.

L'OPEP+ a convenu dimanche d'une quatrième augmentation de ses objectifs de production de pétrole en autant de mois.

Sur le marché des changes, le dollar s'est raffermi et s'est maintenu au-dessus de 160 yens JPY= , poussant le dollar australien AUD= à 0,7038 $. L'euro EUR= a oscillé autour de 1,1518 $.