Le Nikkei s'effondre, le yen dépasse la barre des 160 en raison des inquiétudes liées au secteur technologique et à la région du Golfe

Evolution de l'indice Nikkei. (crédit photo : Adobe Stock )

par Rocky Swift

L'indice Nikkei a enregistré lundi sa plus forte baisse en trois mois, tandis que le yen s'échangeait à plus de 160 pour un dollar, sur fond de nouvelles inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques et d'une recrudescence des hostilités au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a chuté de 3,85% pour clôturer à 64 024,60 points, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis le 9 mars. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 2,45% à 3 852,38 points.

Les valeurs technologiques aux États-Unis se sont effondrées vendredi après qu'un rapport sur l'emploi très positif pour le mois de mai a alimenté les craintes d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a enregistré sa plus forte chute journalière depuis mars 2020.

Les cours du pétrole ont bondi lundi après qu'une attaque israélienne sur Beyrouth ce week-end a poussé l'Iran à lancer une salve de missiles sur des cibles israéliennes. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que de nouvelles frappes par Israël et l'Iran n'affecteraient pas les pourparlers de paix de son administration avec Téhéran.

«Outre la baisse des valeurs technologiques, les risques géopolitiques semblent également peser sur le marché», a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities, ajoutant que le yen se maintenait au niveau de 160 pour un dollar, seuil à partir duquel une intervention sur le marché des changes devient préoccupante.

Le yen s'est affaibli à des niveaux jamais vus depuis l'intervention de Tokyo sur les marchés il y a plus d'un mois, tandis que les obligations d'État ont chuté, la flambée des coûts énergétiques attisant les craintes inflationnistes.

Les données publiées lundi ont montré que l'économie japonaise avait perdu de son élan au cours du trimestre janvier-mars, le conflit au Moyen-Orient venant s'ajouter aux vents contraires.

L'indice Nikkei comptait 163 titres en baisse contre 61 en hausse.

Les plus fortes baisses de l'indice ont été enregistrées par Sumco, en recul de 12,8%, suivi de Murata Manufacturing, en baisse de 10,1%, et de Socionext Inc 6526.T , qui a perdu 10%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)