Les marchés asiatiques s'effondrent alors que la chute du secteur technologique s'accentue

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* Le KOSPI plonge de 6,8 % et le Nikkei recule de 3,4 % alors que la reprise liée à l'IA marque le pas

* Le pétrole et le dollar progressent en raison des tensions au Moyen-Orient

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed pousse les investisseurs averses au risque à se retirer

(Mise à jour des cours, ajout de citations)

Les marchés asiatiques ont plongé lundi, les investisseurs ayant mis un frein brutal à la forte hausse liée à l'IA, tandis que les frappes israéliennes sur l' de Beyrouth ont fait grimper les prix du pétrole et le dollar.

L' .KS11 sud-coréen KOSPI , fortement orienté vers les puces électroniques , a été durement touché, reculant de plus de 6,8 % dans un marché volatil qui avait auparavant déclenché une suspension de 20 minutes. L'indice de référence a perdu environ 14 % par rapport au record atteint la semaine dernière.

L' .N225 e japonais Nikkei a chuté de 3,4 % en début de séance, bien que les contrats à terme sur l' ESc1 e américain S&P 500 et l' NQc1 e Nasdaq 100 aient tenté de rebondir après la forte vague de ventes de vendredi.

Le Nasdaq .IXIC avait chuté de 4,2 % vendredi après qu’un rapport sur l’emploi très positif a renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

« Ce mouvement ressemble davantage à un réajustement de positionnement et à un dégagement de positions qu’à une réévaluation des perspectives à long terme de l’IA », a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.

« Les valeurs technologiques coréennes figuraient parmi les plus performantes au niveau mondial et étaient largement détenues; ainsi, lorsque les anticipations de taux ont évolué après le rapport sur l'emploi, elles sont naturellement devenues une source de liquidité. »

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont augmenté de plus de 11 points de base vendredi etont encore progressé de 1,6 point de base lundi pour atteindre 4,1782 %.

« Le discours selon lequel l’IA est le moteur de tout s’est effrité la semaine dernière », a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés chez BNY.

« La question clé reste de savoir s’il s’agit d’une pause salutaire dans la remontée boursière de neuf semaines ou d’un pic. L’attention portée aux introductions en bourse de SpaceX et d’Anthropic s’inscrit dans cette pause – qu’il s’agisse de faire de la place pour la nouvelle capitalisation boursière ou de repenser la valeur. »

INFLATION ET BCE À L'HORIZON

La semaine à venir sera marquée par l'introduction en bourse géante de SpaceX, dont le prix devrait être fixé jeudi et la cotation lancée vendredi, mais l'inflation sera également au centre de l'attention avec la publication mercredi des données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les réunions des banques centrales au Canada et en Europe.

La semaine dernière, l' BTC= e du bitcoin a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Il oscillait lundi juste en dessous des 63 000 dollars.

L'entrée en bourse de SpaceX devrait être suivie d'autres méga-introductions en bourse dans les mois à venir, notamment celles d'Anthropic et d'OpenAI, qui devraient lever tellement de fonds que les courtiers craignent que cela n'entraîne une baisse des autres actifs.

«Le régime du marché est potentiellement passé d'une inflation modérée et de baisses de taux à une « surchauffe » potentielle contribuant à une hausse des rendements des bons du Trésor, à une trajectoire plus élevée des taux d'intérêt à court terme et à un resserrement de la liquidité », a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management à Singapour.

La situation au Moyen-Orient reste également délicate, et les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d'environ 2,6 % à 95,45 dollars le baril lundi matin, après qu'une attaque israélienne sur Beyrouth a poussé l'Iran à lancer une salve de missiles sur des cibles israéliennes.

L'OPEP+ a convenu dimanche d'une quatrième augmentation de ses objectifs de production de pétrole en autant de mois.

Sur le marché des changes, le dollar s'est raffermi et s'est maintenu au-dessus de 160 yens JPY= , poussant le dollar australien AUD= à 0,7055$. L'euro EUR= a oscillé autour de 1,1531$.