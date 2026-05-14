 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés asiatiques progressent grâce à l'engouement pour l'IA alors que Trump rencontre Xi
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 08:20

Les actions ont progressé
jeudi, portées par l'engouementpour  l'IA, les investisseurs
faisant abstraction du risque de hausse des taux d'intérêt,
tandis qu'un  sommetà enjeux élevés   entre le président
américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'a
réservé que peu de surprises.
     Xi a déclaré à Trump que les négociations commerciales
progressaient au début d'un sommet de deux jours , mais a
averti que le désaccord sur Taïwan pourrait faire basculer les
relations sur une pente dangereuse. 
    La réaction des marchés   a été modérée, les détails
du sommet étant encore rares.
     Les contrats à terme européens  STXEc1  laissaient
entrevoir une ouverture en hausse, tandis que les contrats à
terme sur les actions américaines  EScv1  progressaient de 0,13
%.
  
     Les valeurs vedettes chinoises  .CSI300  ont reculé
d'environ 0,8 % après avoir atteint leur plus haut niveau depuis
fin 2021 en début de séance, tandis que le yuan  CNY=CFXS  s'est
apprécié à son plus haut niveau depuis trois ans face au dollar.
  
     Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez
Saxo, a déclaré que les marchés espéraient l'absence de nouveau
choc. « Jusqu'à présent, cela semble suffire. » 
  
     « Avec des attentes modérées et une dynamique toujours
forte autour de l'IA, les investisseurs considèrent cette
diplomatie vague comme une raison d'aller de l'avant plutôt que
comme une raison de réduire les risques. »
  
     Les discussions entre Trump et Xi devraient également
porter sur  l'  de guerre avec l'Iran, qui a éclaté fin
février, alors que les négociations visant à mettre fin au
conflit sont dans l'impasse, ce qui a fait grimper les prix de
l'énergie et contraint les gouvernements à se démener pour
mettre en place des mesures d'aide aux consommateurs.
Michael Strobaek, directeur mondial des investissements chez
Lombard Odier, a déclaré que le maintien du statu quo pourrait
être le maximum que la rencontre Trump-Xi puisse permettre
d’atteindre. 
    « Je pense que, compte tenu des incertitudes entourant le
cessez-le-feu au Moyen-Orient, cela pourrait suffire pour
l’instant. »
  
     
    LES ACTIONS S'ENVOLENT GRÂCE À L'IA 
    L'absence de mauvaises surprises a permis aux investisseurs
de se concentrer sur la poursuite de la hausse des valeurs
technologiques. 
  
     L'indice japonais Nikkei  .N225  a atteint un nouveau
record historique, les données montrant que la demande liée à
l'IA a en partie contribué à améliorer les perspectives de
bénéfices  des entreprises japonaises. L'indice KOSPI de
Séoul  .KS11  a cédé la plupart de ses gains initiaux pour
clôturer en hausse de 0,17 %.
    SK Hynix  000660.KS , l'une des valeurs phares de l'IA en
Asie, est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière
de 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la deuxième
entreprise sud-coréenne après Samsung à rejoindre le club des
sociétés valant plus de 1 000 milliards de dollars. L'action SK
Hynix a progressé de plus de 200 % cette année. 
  
     L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS   a ainsi progressé de
0,2 %, oscillant près du record atteint la semaine dernière. 
    Les analystes mettent toutefois en garde contre le fait que
la hausse des prix du pétrole et l'impasse dans les négociations
visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient pourraient
raviver les craintes inflationnistes.
« Les marchés tentent de suivre deux stratégies à la fois: l'IA
et les résultats incitent à acheter des titres de croissance,
mais la géopolitique et les prix de l'énergie réécrivent
discrètement la trajectoire de l'inflation en arrière-plan », a
déclaré M . Chanana de Saxo . 
Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont légèrement
progressé à 105 ,89 dollars le baril, tandis que les contrats à
terme sur le West Texas Intermediate américain se sont négociésà
101,33 dollars le baril   CLc1 , bien au-dessus des niveaux
d'avant-guerre. O/R 
     
    LE DOLLAR SOUTENU PAR LES DONNÉES SUR L'INFLATION
Sur le marché des devises, le dollar américain a conservé ses
gains, les investisseurs pariant que la prochaine décision de la
Réserve fédérale  en matière de taux serait une hausse,
après la publication cette semaine de rapports sur l'inflation
plus élevés que prévu. 
Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré 
leur plus forte hausse depuis début 2022, après la publication
mardi des données sur les prix à la consommation qui ont montré
que l'inflation annuelle  avait augmenté à son rythme le
plus rapide depuis trois ans.
La hausse de l'inflation et le resserrement du marché du travail
ont conduit certains traders à anticiper une hausse potentielle
des taux au premier semestre 2027, bien que la plupart des
économistes et des analystes continuent de considérer une baisse
des taux comme la prochaine décision probable de laFed.
L'euro  EUR=  s'échangeait à 1,1716 dollar, proche de son plus
bas niveau en une semaine. La livre sterling  GBP= 
s'établissait à 1,3519 dollar, les traders surveillant avec
méfiance l'aggravation de la crise politique en Grande-Bretagne.
Le yen  JPY=  s'échangeait à157 ,93 pour un dollaraméricain ,
les traders restant sur leurs gardes face à une nouvelle
intervention de Tokyo après les récentes flambées qui, selon
certaines sources, auraient été provoquées par l'intervention
des autorités pour soutenir la devise malmenée. Le rendement des
bons du Trésor américain  à deux ans US2YT=RR  s'établissait à
3,9708 %, en baisse de 1,1 point de base mais proche du plus
haut niveau atteint depuis un mois et demi lors de la séance
précédente. Le rendement de référence à 10 ans  US10YT=RR 
s'établissait à 4,468 %, après avoir frôlé mercredi son plus
haut niveau en un an.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 966,75 Pts Six - Forex 1 -0,63%
EUR/USD SPOT
1,1712 USD Six - Forex 1 -0,03%
GBP/USD SPOT
1,3521 Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
62 746,44 Pts Six - Forex 1 -0,83%
Or
4 693,37 USD Six - Forex 1 +0,10%
Pétrole Brent
105,83 USD Ice Europ +0,10%
Pétrole WTI
101,39 USD Ice Europ +0,40%
USA BENCHMARK 10A
4,538 Rates +0,70%
USA BENCHMARK 2A
4,058 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
157,8950 Six - Forex 1 +0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un piéton passe devant un tableau de cotation indiquant la moyenne de l'action Nikkei et le taux de change USD/JPY à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo
    Le Nikkei finit en baisse de 0,98%
    information fournie par Reuters 14.05.2026 08:37 

    ‌L'indice Nikkei a ​perdu 0,98% jeudi à 62.654,05 points. Le ​Topix, plus large, a ​cédé 1,03% ⁠à 3.879,27 points. (Ces ‌données sont susceptibles de varier encore ​légèrement) Pour ‌d'autres informations, ⁠veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles ⁠des ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.05.2026 08:36 

    (Actualisé avec National Grid, Aviva) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la ... Lire la suite

  • Burberry nomme un nouveau patron
    Burberry: Chiffre d'affaires trimestriel en hausse, départ à la retraite du président
    information fournie par Reuters 14.05.2026 08:35 

    ‌Burberry a annoncé ​jeudi une hausse de son chiffre d'affaires ​au quatrième trimestre, grâce ​à un ⁠redressement de la ‌marque de luxe britannique axé sur ​l'héritage ‌et à la ⁠demande émanant d'une clientèle jeune et aisée ⁠sur ‌ses principaux marchés, ⁠enregistrant ... Lire la suite

  • Annonce d'un nouveau gouvernement en France
    La nomination contestée d'Emmanuel Moulin à la BdF à la main des parlementaires
    information fournie par Reuters 14.05.2026 08:35 

    par Elizabeth Pineau et Leigh Thomas Le Parlement français doit se prononcer la ‌semaine prochaine, lors d'un vote qui s'annonce serré, sur la nomination de l'ancien secrétaire général de l'Elysée au poste de gouverneur de la Banque de France, un choix ​d'Emmanuel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,79 +0,07%
CAC 40
8 007,97 0,00%
NANOBIOTIX
44,1 0,00%
Or
4 694,6 +0,13%
SOITEC
155,85 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank