Les marchés asiatiques progressent grâce à l'engouement pour l'IA alors que Trump rencontre Xi

Les actions ont progressé jeudi, portées par l'engouementpour l'IA, les investisseurs faisant abstraction du risque de hausse des taux d'intérêt, tandis qu'un sommetà enjeux élevés entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping n'a réservé que peu de surprises. Xi a déclaré à Trump que les négociations commerciales progressaient au début d'un sommet de deux jours , mais a averti que le désaccord sur Taïwan pourrait faire basculer les relations sur une pente dangereuse. La réaction des marchés a été modérée, les détails du sommet étant encore rares. Les contrats à terme européens STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en hausse, tandis que les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 progressaient de 0,13 %. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé d'environ 0,8 % après avoir atteint leur plus haut niveau depuis fin 2021 en début de séance, tandis que le yuan CNY=CFXS s'est apprécié à son plus haut niveau depuis trois ans face au dollar. Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré que les marchés espéraient l'absence de nouveau choc. « Jusqu'à présent, cela semble suffire. » « Avec des attentes modérées et une dynamique toujours forte autour de l'IA, les investisseurs considèrent cette diplomatie vague comme une raison d'aller de l'avant plutôt que comme une raison de réduire les risques. » Les discussions entre Trump et Xi devraient également porter sur l' de guerre avec l'Iran, qui a éclaté fin février, alors que les négociations visant à mettre fin au conflit sont dans l'impasse, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie et contraint les gouvernements à se démener pour mettre en place des mesures d'aide aux consommateurs. Michael Strobaek, directeur mondial des investissements chez Lombard Odier, a déclaré que le maintien du statu quo pourrait être le maximum que la rencontre Trump-Xi puisse permettre d’atteindre. « Je pense que, compte tenu des incertitudes entourant le cessez-le-feu au Moyen-Orient, cela pourrait suffire pour l’instant. » LES ACTIONS S'ENVOLENT GRÂCE À L'IA L'absence de mauvaises surprises a permis aux investisseurs de se concentrer sur la poursuite de la hausse des valeurs technologiques. L'indice japonais Nikkei .N225 a atteint un nouveau record historique, les données montrant que la demande liée à l'IA a en partie contribué à améliorer les perspectives de bénéfices des entreprises japonaises. L'indice KOSPI de Séoul .KS11 a cédé la plupart de ses gains initiaux pour clôturer en hausse de 0,17 %. SK Hynix 000660.KS , l'une des valeurs phares de l'IA en Asie, est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, devenant ainsi la deuxième entreprise sud-coréenne après Samsung à rejoindre le club des sociétés valant plus de 1 000 milliards de dollars. L'action SK Hynix a progressé de plus de 200 % cette année. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a ainsi progressé de 0,2 %, oscillant près du record atteint la semaine dernière. Les analystes mettent toutefois en garde contre le fait que la hausse des prix du pétrole et l'impasse dans les négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient pourraient raviver les craintes inflationnistes. « Les marchés tentent de suivre deux stratégies à la fois: l'IA et les résultats incitent à acheter des titres de croissance, mais la géopolitique et les prix de l'énergie réécrivent discrètement la trajectoire de l'inflation en arrière-plan », a déclaré M . Chanana de Saxo . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont légèrement progressé à 105 ,89 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain se sont négociésà 101,33 dollars le baril CLc1 , bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre. O/R LE DOLLAR SOUTENU PAR LES DONNÉES SUR L'INFLATION Sur le marché des devises, le dollar américain a conservé ses gains, les investisseurs pariant que la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux serait une hausse, après la publication cette semaine de rapports sur l'inflation plus élevés que prévu. Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse depuis début 2022, après la publication mardi des données sur les prix à la consommation qui ont montré que l'inflation annuelle avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans. La hausse de l'inflation et le resserrement du marché du travail ont conduit certains traders à anticiper une hausse potentielle des taux au premier semestre 2027, bien que la plupart des économistes et des analystes continuent de considérer une baisse des taux comme la prochaine décision probable de laFed. L'euro EUR= s'échangeait à 1,1716 dollar, proche de son plus bas niveau en une semaine. La livre sterling GBP= s'établissait à 1,3519 dollar, les traders surveillant avec méfiance l'aggravation de la crise politique en Grande-Bretagne. Le yen JPY= s'échangeait à157 ,93 pour un dollaraméricain , les traders restant sur leurs gardes face à une nouvelle intervention de Tokyo après les récentes flambées qui, selon certaines sources, auraient été provoquées par l'intervention des autorités pour soutenir la devise malmenée. Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR s'établissait à 3,9708 %, en baisse de 1,1 point de base mais proche du plus haut niveau atteint depuis un mois et demi lors de la séance précédente. Le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissait à 4,468 %, après avoir frôlé mercredi son plus haut niveau en un an.