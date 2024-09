Les marchés applaudissent la baisse de 0,5 point du taux directeur de la Fed

Jérome Powel (© Réserve Fédérale)

L?Europe boursière salue l′amorce du cycle de baisse des taux de la Réserve Fédérale. À l′image de LVMH et de Stellantis, valeurs de croissance et valeurs cycliques en profitent en attendant que les investisseurs séparent le bon grain de l'ivraie.

En réduisant son taux directeur de 0,5 point pour le ramener dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5% mercredi soir, la banque centrale américaine a amorcé franchement son cycle d'assouplissement monétaire et répondu aux attentes les plus optimistes des investisseurs.

Si le principe d'une baisse était entériné , l'ampleur de celle-ci demeurait incertaine. La Fed a considéré que le risque inflationniste avait diminué et qu'en revanche, le marché du travail aux États-Unis constituait un point de vigilance, tout en restant solide.

Atterrissage en douceur

Les investisseurs auraient pu interpréter une baisse de 0,5 point plutôt que 0,25 point comme une marque d'inquiétude sur l'état de l'économie américaine de la part de la Réserve Fédérale . C'est d'ailleurs le sentiment que donnait l'évolution en ordre dispersé des indices à Wall Street hier soir. Il est vrai que le marché obligataire n'a paradoxalement pas spécialement bien réagi avec une remontée du rendement des bons du Trésor à 10 ans dans la zone de 3,70% contre 3,65% la veille.

En Europe en revanche, le scénario rose d'un atterrissage en douceur sur fonds de baisse des taux continue d'être privilégié sur les marchés d'actions.

Valeurs de croissance et cycliques participent à la fête

À Paris, l'indice CAC 40 rebondit ainsi de presque 2% ce jeudi à mi-séance, devançant l'indice Dax allemand, en hausse de plus de 1%. En dehors des valeurs défensives comme Engie ou Orange qui avaient plutôt bien performé au cours des dernières semaines, l'ensemble de la cote parisienne est aspiré par l'amorce et l'ampleur du pivot monétaire de la banque centrale américaine.

Les valeurs de croissance comme Hermès et LVMH dans le luxe, mais aussi Airbus et Safran dans l'aéronautique ou Dassault Systèmes dans la technologie sont particulièrement recherchées. Elles sont en effet valorisées par l'actualisation de leurs cash-flows. Plus les taux retenus pour cette actualisation baissent et plus la valeur théorique de ces actions au profil de forte croissance augmente.

Mais dans le même temps, le coup de fouet à l'économie donné par les banques centrales à travers leur assouplissement monétaire profite aussi aux valeurs cycliques comme Stellantis, Valeo, Forvia ou OP Mobility dans l'automobile, Publicis dans la publicité, Eramet dans les matières premières...ainsi qu'aux valeurs de consommation ( Bénéteau, Trigano, Carrefour ...).

Garder la tête froide

Une fois l'euphorie retombée, les investisseurs reviendront sans doute à plus de rationalité dans la mesure où des risques subsistent sur l'état de l'économie américaine et où tous les secteurs n'affrontent pas de la même manière le ralentissement conjoncturel actuel.

L'immobilier qui a déjà bien rebondi dans l'anticipation des baisses de taux semble encore disposer d'un certain potentiel de revalorisation.

De leur côté, les valeurs du luxe ont probablement atteint récemment un plancher avec des valorisations redevenues plus raisonnables. La visibilité reste en revanche limitée pour les compartiments les plus cycliques de la cote qu'il convient d'analyser au cas par cas.

1