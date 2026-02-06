Les marchés américains repartent à l'offensive pour finir la semaine
Le S&P 500 est emmené par trois valeurs technologiques avec Super Micro Computer ( 10%), Coinbase Global ( 8,9%) ou encore Gen Digital ( 7,7%).
Les compagnies aériennes sont aussi en embuscade avec 5,8% pour United Airlines, 4,8% pour American Airlines et 4,5% pour Delta Air Lines.
Pour cette fin de semaine, plusieurs sociétés ont publié leurs trimestriels. Ainsi, MGM Resorts (stable) a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice net de 294 millions de dollars, en hausse de 87% sur un an, contre 157 millions de dollars à la même période en 2024. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,60 USD, en forte progression de 256% (versus 0,45 USD un an plus tôt).
Philip Morris ( 1,2%) a publié un BPA ajusté et hors effets de change de 1,69 USD au 4e trimestre, en croissance de 9% en comparaison annuelle, ainsi qu'un profit opérationnel de 3,4 milliards de dollars, en croissance organique de 4,5%.
Par ailleurs, Wedbush a confirmé son opinion "surperformance" sur Amazon (-8%), mais abaissé son objectif de cours de 340 USD à 300 USD, au lendemain de la publication de résultats jugés vigoureux pour le quatrième trimestre 2025, mais accompagnés de l'annonce de lourdes dépenses d'investissement.
Ce matin, les analystes de Berenberg estimaient que les politiques protectionnistes et l'incertitude politique aux États-Unis pourraient freiner la croissance et raviver l'inflation.
Chez Goldman Sachs, on estime que les marchés évoluent sur un scénario macro globalement constructif. La banque anticipe une croissance mondiale de 2,9% en 2026, au-dessus du consensus, portée par la résilience de l'économie américaine et un rebond progressif en Europe et en Chine.
Aux États-Unis, la croissance atteindrait 2,5%, soutenue par les baisses d'impôts et l'assouplissement des conditions financières, tandis que l'inflation de base retomberait vers 2,1% en fin d'année. Dans ce contexte, la Fed devrait procéder à deux baisses de taux (juin et septembre).
Côté marchés, ce scénario plaide pour un environnement encore favorable aux actifs risqués, même si Goldman souligne des risques politiques et géopolitiques élevés, notamment autour de la politique commerciale américaine.
Coup de froid sur la crypto
Avec une perte de l'ordre de 40% en quatre mois, le bitcoin est en plein trou d'air et entraîne avec lui le reste du marché des cryptos. Il évolue autour des 68 000 USD, bien loin des 126 000 USD qu'il avait atteints en octobre 2024.
Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché chez IG France, rappelle que la chute des cryptoactifs a débuté en octobre, avec le choc politique et commercial provoqué par Donald Trump, lié à l'annonce de lourds droits de douane.
"Le mouvement s'est ensuite amplifié via des ventes forcées (appels de marge) et des dégagements volontaires", poursuit l'analyste, qui évoque aussi le niveau toujours élevé des taux américains, qui pénalise le Bitcoin, actif sans rendement, au profit des obligations.
Des stratégies long métaux / short Bitcoin ont également pesé sur le marché. Enfin, la perspective du remplacement de Jerome Powell par Kevin Warsh à la tête de la Fed a renforcé l'incertitude monétaire et le sentiment de risque.
"D'un point de vue de l'investisseur patient, une chute de 60% en moyenne pour les dix plus importantes cryptos ressemble de plus en plus à une opportunité de repositionnement à la hausse", ajoute Alexandre Baradez.
Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de la confiance du consommateur américain. Celle-ci s'améliore en février, à en croire l'estimation préliminaire de l'indice calculé par l'Université du Michigan, qui ressort à 57,3 points, contre 56,4 le mois précédent.
En revanche, le rapport mensuel sur l'emploi américain de janvier, dont la publication était programmée ce vendredi, a été décalé au 11 février en raison du "micro-shutdown".
Dans le reste de l'actualité, le Brent gagne 1,3% à Londres, autour des 68,2 USD le baril. L'once d'or gagne 3,5% à 4 945 USD. Le billet vert reste stable face à l'euro, autour des 0,84 EUR.
