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LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tempus AI, SOLV Energy, Replimune
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient poursuivre leur progression vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord.

.N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande de serveurs IA nL4N4260KD

** Gap Inc GAP.N : ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - En baisse, pénalisé par une faible demande de vêtements nL4N4260TG

** Costco Wholesale Corp COST.O :

BUZZ - Légère baisse malgré des ventes du troisième trimestre nettement supérieures aux prévisions nL6N4260L9

** Karman Holdings Inc KRMN.N :

BUZZ - En baisse suite à une offre secondaire de 854 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260NK

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - En baisse après une offre d'actions de 576 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260OE

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** Planet Labs PBC PL.N :

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : ** Procure Space ETF UFO.O :

BUZZ - Les actions du secteur spatial marquent le pas après leur récente hausse, suite à l'explosion d'une fusée de Blue Origin nL4N426108

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Chute après l'abandon d'un programme de médicaments contre les troubles sanguins nL4N42610L

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - En hausse après la cession de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars par un sponsor de capital-investissement nL6N4260RP

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un test de dépistage des tumeurs nL4N42614C

** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 4,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour la vente de son activité d'ingrédients alimentaires nL6N4260PR

** SOLV Energy Inc MWH.O :

BUZZ - En baisse après la réduction de la participation d'un fonds de capital-investissement nL6N4260QI

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à son projet de présenter à nouveau une demande d'autorisation pour un médicament contre le mélanome nL4N42612I

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AGIOS PHARM
29,4000 USD NASDAQ -3,35%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
15,810 USD NYSE -11,80%
COSTCO WHSL
956,3200 USD NASDAQ -3,91%
DELL TECH RG-C
420,940 USD NYSE +32,28%
FIREFLY
46,4900 USD NASDAQ -5,83%
INTL FLAVORS&FRA
76,060 USD NYSE -2,53%
INTUITIVE MACH RG-A
43,8300 USD NASDAQ -4,09%
PLANET LABS RG-A
51,110 USD NYSE -0,56%
REPLIMUNE GRP
8,6900 USD NASDAQ +85,68%
ROCKET LAB
143,4800 USD NASDAQ -3,07%
SOLV ENERGY RG-A
35,5300 USD NASDAQ -3,21%
TEMPUS AI RG-A
50,4700 USD NASDAQ -1,60%
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