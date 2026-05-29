LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tempus AI, SOLV Energy, Replimune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street devaient poursuivre leur progression vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord.
.N
** Dell Technologies Inc DELL.N :
BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande de serveurs IA nL4N4260KD
** Gap Inc GAP.N : ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :
BUZZ - En baisse, pénalisé par une faible demande de vêtements nL4N4260TG
** Costco Wholesale Corp COST.O :
BUZZ - Légère baisse malgré des ventes du troisième trimestre nettement supérieures aux prévisions nL6N4260L9
** Karman Holdings Inc KRMN.N :
BUZZ - En baisse suite à une offre secondaire de 854 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260NK
** Firefly Aerospace Inc FLY.O :
BUZZ - En baisse après une offre d'actions de 576 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260OE
** Rocket Lab Corp RKLB.O :
** Planet Labs PBC PL.N :
** Intuitive Machines Inc LUNR.O : ** Procure Space ETF UFO.O :
BUZZ - Les actions du secteur spatial marquent le pas après leur récente hausse, suite à l'explosion d'une fusée de Blue Origin nL4N426108
** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :
BUZZ - Chute après l'abandon d'un programme de médicaments contre les troubles sanguins nL4N42610L
** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :
BUZZ - En hausse après la cession de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars par un sponsor de capital-investissement nL6N4260RP
** Tempus AI Inc TEM.O :
BUZZ - En hausse après l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un test de dépistage des tumeurs nL4N42614C
** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :
BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 4,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour la vente de son activité d'ingrédients alimentaires nL6N4260PR
** SOLV Energy Inc MWH.O :
BUZZ - En baisse après la réduction de la participation d'un fonds de capital-investissement nL6N4260QI
** Replimune Group Inc REPL.O :
BUZZ - En forte hausse grâce à son projet de présenter à nouveau une demande d'autorisation pour un médicament contre le mélanome nL4N42612I
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer