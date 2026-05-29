information fournie par Reuters • 29/05/2026 à 15:22

LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Tempus AI, SOLV Energy, Replimune

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Les principaux indices de Wall Street devaient poursuivre leur progression vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord.

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** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande de serveurs IA nL4N4260KD

** Gap Inc GAP.N : ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - En baisse, pénalisé par une faible demande de vêtements nL4N4260TG

** Costco Wholesale Corp COST.O :

BUZZ - Légère baisse malgré des ventes du troisième trimestre nettement supérieures aux prévisions nL6N4260L9

** Karman Holdings Inc KRMN.N :

BUZZ - En baisse suite à une offre secondaire de 854 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260NK

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - En baisse après une offre d'actions de 576 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars nL6N4260OE

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** Planet Labs PBC PL.N :

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : ** Procure Space ETF UFO.O :

BUZZ - Les actions du secteur spatial marquent le pas après leur récente hausse, suite à l'explosion d'une fusée de Blue Origin nL4N426108

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Chute après l'abandon d'un programme de médicaments contre les troubles sanguins nL4N42610L

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - En hausse après la cession de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars par un sponsor de capital-investissement nL6N4260RP

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un test de dépistage des tumeurs nL4N42614C

** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 4,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour la vente de son activité d'ingrédients alimentaires nL6N4260PR

** SOLV Energy Inc MWH.O :

BUZZ - En baisse après la réduction de la participation d'un fonds de capital-investissement nL6N4260QI

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à son projet de présenter à nouveau une demande d'autorisation pour un médicament contre le mélanome nL4N42612I