LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Qualcomm, Robinhood, Mobileye

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont été modérés mardi, les investisseurs se concentrant sur la première décision de taux d'intérêt sous la houlette du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, tandis que SpaceX prolongeait sa progression post-introduction en bourse pour un troisième jour. .N

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent nL6N42O0M5

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Leerink prévoit un chiffre d'affaires d'environ 440 millions de dollars pour Hims & Hers dans le domaine des peptides nL4N42O0SL

** Robinhood Markets Inc HOOD.O : BUZZ - En hausse après l'annonce d'un plan de réduction des effectifs de 10 % nL4N42O0UF

** Huntsman Corp HUN.N :

BUZZ - En baisse suite à l'opération d'achat d'actions à prix réduit d'Olin nL4N42O0V2

** Macerich Co MAC.N :

BUZZ - En baisse suite à une deuxième offre publique d'actions en un mois nL6N42O0QJ

** NovaBridge Biosciences NBP.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention du statut "fast-track" de la FDA pour une combinaison de médicaments contre le cancer de l'estomac nL4N42O0Y6

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 152 millions de dollars nL6N42O0RM

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - En hausse suite à l'annonce de projets de lancement de robotaxis aux États-Unis nL4N42O0Y5