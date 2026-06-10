LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nike, Shattuck Labs, Centene

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté mercredi, les valeurs technologiques prolongeant leurs pertes, tandis que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran pesait sur le moral des investisseurs à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation susceptible de modifier la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après que RBC a abaissé sa note et réduit son objectif de cours nL6N42I0HR

** Shattuck Labs Inc STTK.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N42I0PJ

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - Les hôpitaux et les assureurs santé pourraient en bénéficier si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat de 2026, selon Cantor nL4N42I0VI