information fournie par Reuters • 27/05/2026 à 13:56

LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-MGM, Hims & Hers, Semtech

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* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont prolongé leur hausse mercredi, soutenus par une dynamique soutenue liée à l'IA, tandis que les investisseurs se montraient prudemment optimistes quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. .N

** Pony AI Inc PONY.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong atteignent leur plus haut niveau en trois semaines grâce à un chiffre d'affaires trimestriel solide et à des perspectives optimistes nL1N42407P

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux estimations nL6N4240DN

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de Deere en raison de la faiblesse du marché brésilien et des pressions sur les marges nL4N4240TC

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Hausse après que au moins deux courtiers ont relevé leur notation nL4N4240V4

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse alors qu'un membre du conseil d'administration renforce sa participation dans un contexte de chute des cours

nL4N4240US

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - Poursuit son ascension après l'attribution d'une mission lunaire par la Nasa nL6N4240NR

** Capri Holdings Ltd CPRI.N :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes nL6N4240P2

** Semtech Corp SMTC.O :

BUZZ - En hausse après des ventes et un bénéfice supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N4240P3