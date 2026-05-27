LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-MGM, Hims & Hers, Semtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont prolongé leur hausse mercredi, soutenus par une dynamique soutenue liée à l'IA, tandis que les investisseurs se montraient prudemment optimistes quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. .N
** Pony AI Inc PONY.O :
BUZZ - Les actions de Hong Kong atteignent leur plus haut niveau en trois semaines grâce à un chiffre d'affaires trimestriel solide et à des perspectives optimistes nL1N42407P
** Zscaler Inc ZS.O :
BUZZ - Le titre s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux estimations nL6N4240DN
** Deere & Co DE.N :
BUZZ - Oppenheimer abaisse l'objectif de cours de Deere en raison de la faiblesse du marché brésilien et des pressions sur les marges nL4N4240TC
** MGM Resorts International MGM.N :
BUZZ - Hausse après que au moins deux courtiers ont relevé leur notation nL4N4240V4
** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :
BUZZ - Hausse alors qu'un membre du conseil d'administration renforce sa participation dans un contexte de chute des cours
nL4N4240US
** Firefly Aerospace Inc FLY.O :
BUZZ - Poursuit son ascension après l'attribution d'une mission lunaire par la Nasa nL6N4240NR
** Capri Holdings Ltd CPRI.N :
BUZZ - En hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes nL6N4240P2
** Semtech Corp SMTC.O :
BUZZ - En hausse après des ventes et un bénéfice supérieurs aux prévisions au premier trimestre nL6N4240P3
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