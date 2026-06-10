LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cracker Barrel, Tango Therapeutics, Chewy

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* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté mercredi, les valeurs technologiques prolongeant leurs pertes, tandis que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a pesé sur le moral des investisseurs à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation susceptible de modifier la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après que RBC a abaissé sa note et revu son objectif de cours à la baisse nL6N42I0HR

** Shattuck Labs Inc STTK.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N42I0PJ

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - Les hôpitaux et les assureurs santé pourraient en bénéficier si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat de 2026, selon Cantor nL4N42I0VI

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève l'objectif de cours de Johnson Controls en raison d'une demande soutenue nL4N42I0VW

** Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes et à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N42I0RE

** J.Jill Inc JILL.N :

BUZZ - En baisse après un recul des ventes et des bénéfices trimestriels nL6N42I0SG

** Tango Therapeutics Inc TNGX.O :

BUZZ - En hausse avant l'ouverture après une levée de fonds en actions portée à 600 millions de dollars nL6N42I0RZ

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N42I0T4

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Fedex Corp FDX.N :

** United Parcel Service Inc UPS.N : ** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :

BUZZ - Les actions des transporteurs routiers américains chutent après le lancement par Amazon d'une offre de fret LTL

nL4N42I106

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Hausse après que UBS a relevé la note du titre à “acheter” nL6N42I0U2

** Acadia Realty Trust AKR.N :

BUZZ - Baisse suite à la fixation du prix d'une émission d'actions de 198 millions de dollars nL6N42I0UV