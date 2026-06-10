 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cracker Barrel, Tango Therapeutics, Chewy
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté mercredi, les valeurs technologiques prolongeant leurs pertes, tandis que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a pesé sur le moral des investisseurs à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation susceptible de modifier la trajectoire des taux d'intérêt. .N

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après que RBC a abaissé sa note et revu son objectif de cours à la baisse nL6N42I0HR

** Shattuck Labs Inc STTK.O :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N42I0PJ

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

** Centene Corp CNC.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

BUZZ - Les hôpitaux et les assureurs santé pourraient en bénéficier si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat de 2026, selon Cantor nL4N42I0VI

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève l'objectif de cours de Johnson Controls en raison d'une demande soutenue nL4N42I0VW

** Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes et à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N42I0RE

** J.Jill Inc JILL.N :

BUZZ - En baisse après un recul des ventes et des bénéfices trimestriels nL6N42I0SG

** Tango Therapeutics Inc TNGX.O :

BUZZ - En hausse avant l'ouverture après une levée de fonds en actions portée à 600 millions de dollars nL6N42I0RZ

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N42I0T4

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Fedex Corp FDX.N :

** United Parcel Service Inc UPS.N : ** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :

BUZZ - Les actions des transporteurs routiers américains chutent après le lancement par Amazon d'une offre de fret LTL

nL4N42I106

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Hausse après que UBS a relevé la note du titre à “acheter” nL6N42I0U2

** Acadia Realty Trust AKR.N :

BUZZ - Baisse suite à la fixation du prix d'une émission d'actions de 198 millions de dollars nL6N42I0UV

Valeurs associées

ACADIA REIT-SBI
22,530 USD NYSE 0,00%
AMAZON.COM
244,1900 USD NASDAQ 0,00%
CAVA GROUP
76,290 USD NYSE 0,00%
CENTENE
66,210 USD NYSE 0,00%
CHEWY RG-A
20,400 USD NYSE 0,00%
CRACKER BARREL O
36,3000 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
331,760 USD NYSE 0,00%
J.JILL
13,210 USD NYSE 0,00%
JOHNSON CTR INT
147,810 USD NYSE 0,00%
MOLINA HEALTHCAR
203,150 USD NYSE 0,00%
NIKE -B-
44,630 USD NYSE 0,00%
OLD DOMINION FRE
248,7300 USD NASDAQ 0,00%
SHATTUCK LABS
4,2700 USD NASDAQ 0,00%
TANGO THERAPETCS
31,5600 USD NASDAQ 0,00%
UNIV HEALTH SERV-B
146,585 USD NYSE 0,00%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,870 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
122,3 -12,74%
CAC 40
8 201,85 -0,02%
Pétrole Brent
92,44 +0,11%
2CRSI
49,92 -0,85%
KALRAY
9,95 -11,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank