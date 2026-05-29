information fournie par Reuters • 29/05/2026 à 13:40

LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Costco, Firefly Aerospace, Agios

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés stables vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord. .N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions grâce à une demande robuste de serveurs IA nL4N4260KD

** Gap Inc GAP.N : ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - En baisse sous le poids d'une faible demande de vêtements nL4N4260TG

** Costco Wholesale Corp COST.O :

BUZZ - Légère baisse malgré des ventes du troisième trimestre nettement supérieures aux prévisions nL6N4260L9

** Karman Holdings Inc KRMN.N :

BUZZ - En baisse suite à une offre secondaire de 854 millions de dollars nL6N4260NK

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - En baisse après une offre d'actions de 576 millions de dollars nL6N4260OE

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** Planet Labs PBC PL.N :

** Intuitive Machines Inc LUNR.O :

** Procure Space ETF UFO.O : BUZZ - Les actions du secteur spatial marquent le pas après leur récente hausse, explosion d'une fusée Blue Origin nL4N426108

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Chute après l'abandon d'un programme de médicaments contre les troubles sanguins nL4N42610L