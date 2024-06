"Les marchés actions ont repris leur marche en avant en mai" (Axa IM)

(AOF) - Les marchés actions ont repris leur marche en avant au mois de mai, certains indices atteignant même des niveaux records", introduit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM. Un contexte favorable à une première baisse des taux de la BCE au mois de juin, confortés par des chiffres d’inflation plus favorables. "Les discours des banquiers centraux laissant entrevoir un début de processus d’assouplissement de la politique monétaire", poursuit-il.

Du côté de la Fed, fait-il remarquer, l'attitude est plus prudente et le calendrier des baisses de taux semble retardé, compte tenu de données d'activité économique qui surprennent à la hausse et d'une inflation qui décélère lentement, et ceci malgré un marché de l'emploi qui montre des signes de ralentissement.

Gilles Guibout conclut : "Dans un environnement géopolitique sans évolution positive notable et une valorisation proche des niveaux de long terme, il nous apparaît toujours nécessaire de maintenir une bonne diversification au sein du portefeuille. Nous restons par ailleurs fidèles à notre stratégie d'investissement en nous concentrant sur des sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, ayant de la visibilité et/ou des perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide".