Les marchés abordent une semaine riche avec prudence
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 10:44
Vers 10h20, le CAC40 affiche un recul de l'ordre de 0,3% vers 8120 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 gravite près de son équilibre. Pour rappel, le Dow Jones a terminé en recul de près de 0,6% vendredi à Wall Street.
Rendez-vous majeur de la semaine, le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) doit se réunir à partir de mardi, ses conclusions étant attendues mercredi après la clôture des marchés en Europe.
"La Réserve fédérale devrait largement maintenir les taux directeurs inchangés, mais la question clé est de savoir si elle signale un maintien prolongé", estimait-on vendredi dernier chez Société Générale.
"Nous attendons toujours une baisse de 25 points de base en mars, bien que le risque d'une nouvelle pause soit important, ce qui réduirait les baisses projetées cette année de deux à une", poursuit la banque.
Les prochains jours s'annoncent aussi chargés en données macroéconomiques en Europe, avec par exemple des premières estimations du PIB pour le 4e trimestre 2025 en France, en Allemagne et dans la zone euro.
Ce lundi, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne vient de paraitre à 87,6 points en janvier, contre 88,3 attendu. Stable par rapport à décembre, il reste sur son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025.
Sur le front des publications d'entreprises, devraient paraitre notamment celles de LVMH, ASML, SAP et Roche en Europe, ou encore celles de Microsoft, Meta, IBM, AT&T, Apple, Caterpillar, Visa et Chevron outre Atlantique.
Pour l'heure, Ryanair recule de près de 2% à Dublin, malgré un relèvement par le transporteur aérien de certaines prévisions pour l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats de 3e trimestre comptable.
A Paris, Danone dévisse de près de 6%, suite à des informations faisant état d'un rappel de ses laits infantiles commercialisés sous la marque Dumex à Singapour, une nouvelle qui était toutefois relativisée par les analystes suivant la valeur.
Autre nouvelle majeure sur les marchés, illustrant l'aversion au risque des investisseurs, l'or a inscrit un nouveau record historique, avec un prix au comptant qui a pulvérisé pour la 1ère fois le seuil des 5000 dollars l'once cette nuit en Asie.
