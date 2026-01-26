Haute couture: chez Dior, le baptême du feu de Jonathan Anderson

Jonathan Anderson lors de la Fashion Week, à Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Quelques jours après la présentation d'une collection homme audacieuse, Jonathan Anderson lance lundi à Paris la semaine de la haute couture avec son premier défilé pour Dior, un exercice inédit sur lequel il est très attendu.

Le show, organisé dans les jardins du musée Rodin à 14H30 (13H30 GMT), est l'un des points d'orgue de ces quatre jours de défilés, avec les débuts en haute couture de Matthieu Blazy chez Chanel mardi.

"Ce sont les deux meilleurs ateliers de couture du monde. Ça va être deux gros moments", confirme à l'AFP Pierre Groppo, rédacteur en chef mode et lifestyle de Vanity Fair France.

"Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ces deux créateurs, issus de deux précédentes maisons qui ne font pas de haute couture, vont se plier à cet exercice", poursuit le journaliste.

Souvent présenté comme l'un des enfants prodiges de la mode, Jonathan Anderson, ancien directeur artistique de Loewe, a été nommé à la tête des collections femme et couture en juin, quelques semaines après son arrivée chez Dior Homme.

Le Nord-Irlandais de 41 ans est devenu le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison phare de LVMH .

Avec cette première collection haute couture, "il est très attendu", souligne Marc Beaugé, le directeur du semestriel de mode masculine L'Etiquette. "Il faut qu'il montre qu'il a pris la mesure du poste."

- "Pas de normalité" -

Après une première collection homme saluée en juin et une ligne femme accueillie en octobre de façon plus mesurée, le styliste a présenté mercredi un deuxième vestiaire masculin plus extravagant.

"C'est une collection qui a pris tout le monde par surprise", reconnaît Adrien Communier, chef de la rubrique mode chez GQ.

Entre tops à sequins, manteaux-capes inspirés des imprimés de Paul Poiret, l'emblématique veste Bar à la taille très cintrée une nouvelle fois revisitée, et chaussures à motifs lézard, le tout surmontés de perruques jaune acide, le couturier a livré une ligne aristo-punk plus fidèle à son esprit subversif que la précédente.

"Il emmène Dior vers quelque chose de complètement inédit. Mais je pense qu'il est exactement là où il devrait être puisqu'il n'est pas là pour faire du réchauffé", poursuit Adrien Communier.

"Je ne veux pas de normalité", assurait Jonathan Anderson quelques heures avant le défilé.

Si l'exercice est inédit, il a toutefois déjà donné un avant-goût de sa vision lors des Golden Globes, à Los Angeles. Le styliste y a signé une robe bustier bleu clair très fendue pour l'actrice irlandaise Jessie Buckley, et une silhouette noire en transparence et dentelle pour Rashida Jones.

- Armani sans Giorgio -

L'attente est également très forte chez Chanel, où Matthieu Blazy présentera mardi au Grand Palais sa première collection haute couture.

Le Franco-Belge de 41 ans, arrivé en décembre 2024 après son passage remarqué chez Bottega Veneta ( Kering ), avait impressionné dès octobre avec une première collection femme encensée.

Il a également démontré sa maîtrise des savoir-faire de la maison lors du défilé Métiers d'art présenté en décembre à New York, un show marquant organisé dans le métro.

Sur le tapis rouge des Golden Globes, sa robe fourreau noire au décolleté orné de plumes blanches portée par Selena Gomez a fait sensation.

Parmi les autres temps forts, Armani présentera mardi soir la première collection haute couture de la maison italienne sans la supervision de son fondateur Giorgio, décédé début septembre à l'âge de 91 ans.

Jusqu'à jeudi, 28 maisons répondant à des critères très précis vont présenter leurs créations, dont Schiaparelli, qui ouvre le bal au Petit Palais, Valentino, Elie Saab, Viktor&Rolf ou Alexis Mabille.

Balenciaga et Jean Paul Gaultier, également au cœur du vaste mercato qui agite la mode depuis deux ans avec les nominations respectives de Pierpaolo Piccioli et Duran Lantink, seront absents cette saison.