Les marchés à terme de Wall Street stagnent avant la publication de nouvelles données économiques

Futures: Dow en hausse de 0,08%, S&P 500 inchangé, Nasdaq en baisse de 0,07%

Hormel Foods progresse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

Salesforce grimpe, les perspectives pour l'année fiscale 26 sont revues à la hausse

(Mises à jour avec les prix) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les marchés à terme américains ont peuchangé jeudi, les investisseursreprenant leursouffle après que les perspectives croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale aient propulsé Wall Street vers de nouveaux sommets lors de la séance précédente et se soient repliés à l'approche d'une nouvelle série de données économiques.

Les actions américaines ont enregistré leur septième gain en huit séances mercredi, le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI clôturant à un plus haut de plus de trois semaines, alors qu'une publication faible sur l'emploi ADP et une enquête ISM indiquant un ralentissement de l'inflation ont renforcé les paris sur une réduction des taux de la Fed dès la semaine prochaine.

De nouvelles données sur le marché du travail sont attendues jeudi, avec les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et le rapport Challenger, Gray & Christmas sur les licenciements en novembre. Un rapport retardé sur les commandes d'usine est également attendu plus tard dans la journée.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations qui ont tendance à prospérer dans un environnement de taux d'intérêt plus bas, surpasse actuellement l'indice de référence S&P 500 .SPX sur une base trimestrielle. Les contrats à terme .RTYcv1 qui suivent l'indice ont baissé de 0,17% sur la journée.

Les courtiers Jefferies et BofA Securities ont prévu une forte croissance des bénéfices pour les petites entreprises l'année prochaine.

"Les investisseurs s'appuient sur l'idée qu'une politique plus souple est à venir, ce qui alimente l'appétit pour le risque et stimule tous les secteurs, des blue chips aux petites capitalisations", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent qu'il y a 87 % de chances que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base ce mois-ci, contre environ 60 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'attention des investisseurs est largement centrée sur le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle de septembre, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Il s'agira du premier rapport sur les dépenses de consommation personnelle depuis que la récente fermeture du gouvernement américain a laissé les marchés et les décideurs politiques avec peu d'informations sur l'économie américaine.

À 6:45 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 37 points, ou 0,08%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 0,25 points et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 17,5 points, ou 0,07%.

Les traders ont également surveillé les développements autour de la sélection par le président américain Donald Trump du prochain président de la Réserve fédérale, dans une année de préoccupations accrues sur l'ingérence politique potentielle dans la politique monétaire.

Selon un rapport, les investisseurs obligataires ont exprimé leurs inquiétudes au Trésor américain sur le fait que Kevin Hassett, l'un des principaux candidats au poste, pourrait procéder à des baisses de taux agressives pour aligner la politique monétaire plus étroitement sur les préférences du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges sur le marché, Snowflake < SNOW.N > a perdu 9,2 % après que les prévisions de revenus des produits de la société d'analyse de données dans le nuage pour le quatrième trimestre ont été inférieures aux attentes élevées des investisseurs qui espéraient une croissance plus forte.

Salesforce < CRM.N > a gagné 2 % après que le fabricant de logiciels a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande de la part des entreprises.

PayPal PYPL.O a perdu 1% après que le courtier JP Morgan a abaissé sa note sur la société fintech de "surpondérer" à "neutre".

Hormel Foods HRL.N a gagné 4% après que le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy ait annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations .

Les rapports sur les bénéfices de sociétés telles que Dollar General DG.N et Kroger KR.N sont attendus avant l'ouverture des marchés et pourraient donner un meilleur aperçu de la santé économique du consommateur américain.