Les marchés à terme de Wall Street sont modérés, l'incertitude au Moyen-Orient tempérant la reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures: Dow en baisse de 0,1%, S&P 500 et Nasdaq stables

* Jefferies progresse après le rapport selon lequel le groupe japonais SMFG envisage un rachat possible

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

(Mises à jour avec les prix) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi après un rallye de soulagement lors de la session précédente, les doutes renouvelés sur l'atténuation des tensions au Moyen-Orient ayant pesé sur le sentiment malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique de l'Iran.

L'Iran a lancé plusieurs missiles sur Israël mardi, a déclaré l'armée israélienne, bien que Trump ait reporté sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en raison de "discussions productives" avec les responsables iraniens. Téhéran a déclaré qu' aucune négociations avec les États-Unis n'avaient eu lieu .

Des responsables israéliens ont déclaré que Trump souhaitait conclure un accord avec l'Iran, mais qu'il était peu probable que les négociations aboutissent à ce stade.

Les investisseurs ontété rassurés par les commentaires de M. Trump, ce qui a permis aux principaux indices de Wall Street de se redresser de plus de 1 % lundi, soit leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février. Mais l'élan s'est essoufflé en raison de l'incertitude qui plane sur le conflit.

"Les responsables iraniens ont nié à plusieurs reprises que les négociations avec les États-Unis avaient lieu, ce qui a contribué à ce que les marchés inversent une partie de la réaction initiale de prise de risque hier et cette nuit", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank, sous la direction de Jim Reid.

"Beaucoup de choses dépendent maintenant de l'évolution des négociations et de la question de savoir si la rhétorique plus optimiste est suivie d'actions concrètes."

À6h44 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 45 points, soit 0,1%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3 points, soit 0,05% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 8,25 points, soit 0,03%.

Le conflit a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ravivant les craintes d'inflation et compliquant les perspectives de taux d'intérêt pour les banques centrales. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les marchés monétaires ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les prévisions de hausses ont légèrement augmenté la semaine dernière dans un contexte d'escalade des tensions, mais elles se sont rapidement inversées après les commentaires de M. Trump lundi, selon l'outil FedWatch de la CME.

La semaine dernière, les trois principaux indices américains ont enregistré leur quatrième baisse hebdomadaire, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de février.

Mardi, les investisseurs prendront connaissance de l'estimation rapide de la jauge de l'activité commerciale de S&P Global pour le mois de mars, ainsi que des commentaires du gouverneur de la Fed, Michael Barr.

Parmi les valeurs individuelles, les actions de Jefferies

JEF.N ont gagné 9,8% dans les échanges de pré-marché après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans pour un éventuel rachat de la banque d'investissement.

Les actions deSmithfield Foods SFD.O ont augmenté de 9%car le transformateur de porc américain a dépassé les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre.

Dexcom DXCM.O a gagné 3,1% après qu'Evercore ISI a relevé sa note de "en ligne" à "surperformance".

Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX mardi de 7 400 à 7 650, citant des attentes de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions dans le crédit privé .