Les marchés à terme de Wall Street sont modérés alors que les investisseurs s'intéressent aux prix du brut et au rapport sur l'inflation
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,27%, S&P 500 0,14%, Nasdaq 0,15%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés dans des échanges agités mercredi, les investisseurs évaluant les perspectives pour les prix du pétrole brut et attendant un rapport clé sur l'inflation, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont continué à s'intensifier.

Les prix de l'énergie ont fluctué alors que les traders ont pris en compte un rapport selon lequel l'Agence internationale de l'énergie envisageait de libérer des réserves de pétrole pour stabiliser l'offre, face à l'intensification des frappes aériennes au Moyen-Orient qui sont susceptibles de bloquer le transport maritime à travers le détroit stratégique d'Ormuz pendant un certain temps.

Toutefois, les remarques du président Donald Trump en début de semaine ont rassuré les marchés sur le fait que la guerre pourrait ne pas durer des mois. Les prix du pétrole sont tombés à moins de 90 dollars le baril, contre près de 120 dollars en début de semaine.

Plus tard dans la journée, un rapport devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement augmenté en février, les droits de douane ayant été répercutés sur les particuliers, ce qui pourrait renforcer les craintes d'une augmentation des coûts de l'essence dans les mois à venir. Les taxes ont été jugées inconstitutionnelles à la fin du mois dernier.

Les craintes que la hausse des coûts de l'énergie n'attise les pressions sur les prix ont fait reculer les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre, contre juillet, selon les données compilées par LSEG.

Les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi sont susceptibles de compliquer davantage l'élaboration de la politique monétaire de la banque centrale.

"La grande préoccupation des marchés est de savoir dans quelle mesure ce choc de l'offre conduit à une inflation plus élevée, à une croissance plus faible, à des taux d'intérêt plus élevés qu'ils ne l'auraient été autrement et à une rentabilité plus faible", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

À 4:57 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 131 points, soit 0,27%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 9,75 points, soit 0,14%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 38,5 points, soit 0,15 %.

L'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a augmenté de 0,72 point pour atteindre 25,65.

Pendant ce temps, Oracle < ORCL.N > a prédit que le boom des centres de données d'intelligence artificielle permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027, ce qui a fait grimper ses actions de 10 % dans les échanges de pré-marché.

Les valeurs des semi-conducteurs telles que Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont légèrement progressé.

Les valeurs du secteur du voyage, qui sont sensibles aux prix de l'énergie, ont été mitigées mercredi. American Airlines

AAL.O a légèrement augmenté de 0,3%, tandis que le croisiériste Carnival CCL.N a glissé de 0,6%.

Les remarques de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, sont attendues plus tard dans la journée et seront examinées de près afin de déterminer toute orientation politique.

Les investisseurs ont également surveillé les développements dans l'espace de crédit privé.

JPMorgan Chase < JPM.N > a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privés et resserre ses prêts au secteur, selon un rapport.

Entre autres, la société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté de 9,6 % après avoir prévu un bénéfice ajusté 2026 inférieur aux estimations.

Nike NKE.N a gagné 1,8% après que Barclays ait relevé le fabricant de vêtements de sport de "equal-weight" à "overweight".

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
221,5700 USD NASDAQ -2,52%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,2300 USD NASDAQ +0,27%
AMERICAN AIRLINE
11,1100 USD NASDAQ -2,88%
BROADCOM
342,5800 USD NASDAQ -0,92%
CARNIVAL
26,195 USD NYSE -0,70%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 706,51 Pts Index Ex -0,07%
JPMORGAN CHASE
288,740 USD NYSE -0,39%
NASDAQ Composite
22 697,10 Pts Index Ex 0,00%
NIKE -B-
56,090 USD NYSE -0,80%
NVIDIA
184,7700 USD NASDAQ +1,16%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
S&P 500
6 781,48 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 781,48 Pts CBOE -0,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
