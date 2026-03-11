Municipales: les LR soutenant des listes RN/UDR/Reconquête "n'ont plus leur place" à droite (Larcher)

Le président LR du Sénat Gérard Larcher s'exprime le 29 janvier 2026 lors d'un forum à Rabat ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Les LR qui soutiennent ou rejoignent des listes RN, UDR ou Reconquête "n'ont plus leur place" au sein du mouvement, a estimé mercredi le président LR du Sénat Gérard Larcher qui ne veut "aucune alliance avec le RN ou ses +proxy+".

"Pour nous les choses sont claires, aucune alliance avec le RN ou ses +proxy+" (ndlr, alliés), a déclaré M. Larcher sur France inter, en citant l'UDR d'Éric Ciotti ou Reconquête d'Éric Zemmour.

"Je vois bien les tentations mais en fait, cette tentation, c'est notre disparition et celle des valeurs que nous portons. Nous avons derrière l'élection présidentielle. Nous devons rassembler du centre à la droite républicaine", a-t-il plaidé.

Les LR qui, à l'instar de l'eurodéputé Christophe Gomart à Nice, soutiennent ou rejoignent des listes RN ou UDR dans des communes du sud-est, voire Reconquête à Bourg-en-Bresse (Ain), "n'ont plus leur place" au sein des Républicains, a-t-il estimé.

A Paris, Rachida Dati "est la seule qui peut incarner l'alternance après 25 années de mairie socialiste" et a raison de refuser toute alliance avec la candidate Reconquête Sarah Knafo, a jugé M. Larcher.

Mais, contrairement à Mme Dati qui avait refusé de répondre, il n'a pas de difficulté à qualifier Sarah Knafo d'extrême droite. "Oui, pour moi les choses sont claires", a-t-il répondu à cette question.

Sur la présidentielle, alors que Bruno Retailleau a déjà annoncé sa candidature, il a plaidé pour une primaire de la droite et du centre pour désigner "un candidat capable d'accéder au deuxième tour".

"Il faut à la fin de l'automne qu'il y ait un candidat ou une candidate qui représente l'ensemble des familles politiques du socle commun (bloc central et droite)", a-t-il insisté.