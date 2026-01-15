Les marchés à terme de Wall Street sont en hausse, TSMC stimulant le rallye des puces avant les résultats des grandes banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,09%, S&P 500 0,38%, Nasdaq 0,86%

Les demandes d'allocations chômage devraient s'élever à 215 000 au cours de la semaine terminée le 5 janvier

Les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit de secteurs sous-évalués dans le cadre d'une rotation du marché

TSMC prévoit une croissance robuste, ce qui stimule les actions des fabricants d'outils de puces américains

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi après que TSMC ait réalisé un trimestre exceptionnel, déclenchant un nouveau rallye pour les fabricants de puces, tandis que Wall Street se prépare à recevoir les résultats des poids lourds de la finance.

Ce rebond fait suite à une séance difficile qui a ébranlé les principaux indices boursiers. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC ont enregistré leurs plus fortes baisses de l'année jusqu'à présent, tandis que le Dow Jones a réduit ses pertes à la mi-journée pour terminer pratiquement inchangé.

Les titres de puces tels que Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,5 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont gagné 2,5 % et 3,5 %, respectivement, dans les échanges pré-marché jeudi.

Les sociétés d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O ont augmenté de 8,3 % chacune, et KLA KLAC.O a gagné 6,3 %.

Les gains ont été réalisés grâce aux bons résultats de la société taïwanaise TSMC 2330.TW , le principal producteur mondial de puces d'intelligence artificielle, et à ses solides perspectives de croissance qui laissent présager une augmentation de la capacité de production aux États-Unis.

Les actions de TSMC TSM.N cotées aux États-Unis ont bondi de 6,7 %.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a gagné 2 % après avoir fait état d'un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, la reprise des marchés ayant augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un niveau record.

Goldman Sachs GS.N a baissé de 0,2% et Morgan Stanley

MS.N a augmenté de 0,9% avant leurs rapports trimestriels qui concluront la saison des résultats des principaux prêteurs de Wall Street.

Les valeurs financières ont été sous pression cette semaine en raison des inquiétudes concernant l'impact d'un plafonnement d'un an proposé à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit, même si certains des géants bancaires ont affiché une croissance robuste de leurs bénéfices .

Les investisseurs délaissent également les valeurs technologiques et les autres valeurs de croissance pour se tourner vers des secteurs du marché moins appréciés, mais dont les valorisations sont attrayantes.

Les indices S&P 500 des matériaux .SPLRCM et de l'industrie .SPLRCI ont atteint de nouveaux sommets, tandis que l'immobilier .SPLRCR et l'énergie .SPNY ont atteint des sommets plurimensuels cette semaine, tandis que le S&P 500, à forte composante technologique, a chuté à son plus bas niveau en deux semaines.

Le S&P 400 mid-cap et le Russell 2000 small .RUT ont également atteint de nouveaux sommets cette semaine.

À 06:52 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 45 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 26,75 points, soit 0,38%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 221,5 points, soit 0,86%.

Les risques géopolitiques et les indicateurs économiques ayant peu d'influence sur les actions, les investisseurs se concentrent sur les fondamentaux alors que la saison des résultats du quatrième trimestre commence, ce qui pourrait révéler si le rallye historique du marché a encore des jambes.

Selon les données de LSEG IBES, les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 enregistrent une croissance moyenne de 8,8 % de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, les données du département du travail à 8h30 ET devraient montrer que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté à 215 000 au cours de la semaine terminée le 5 janvier.

Selon LSEG, les opérateurs continuent de tabler sur au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Les marchés surveilleront également de près les nouveaux signaux des décideurs politiques, notamment le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr et les chefs régionaux de la Fed Raphael Bostic, Tom Barkin et Jeffrey Schmid. Ils devraient s'exprimer plus tard dans la journée.

"Nous pensons que le marché de l'emploi restera mou et que deux rapports supplémentaires sur les salaires avant la réunion de mars seront probablement suivis d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base, ce qui devrait continuer à soutenir les actions", ont déclaré les analystes d'UBS.