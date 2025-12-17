Les marchés à terme de Wall Street sont en hausse, les investisseurs surveillent les données et la géopolitique

Amazon en hausse: des rapports indiquent qu'il est en pourparlers pour investir dans OpenAI

Les mineurs d'or et d'argent gagnent en raison de la hausse des prix des métaux précieux

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre rivale de Paramount

Futures en hausse: Dow 0,2%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,45%

Les indices boursiers américainsont progressé mercredi, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques pour évaluer la trajectoire de la politique monétaire et surveillant les tensions géopolitiques au Venezuela qui ont fait grimper les prix du pétrole.

Les commentaires d'un certain nombre de responsables influents de la Réserve fédérale, tels que le gouverneur Christopher Waller et le président de la Fed de New York, John Williams, sont attendus plus tard dans la journée et pourraient apporter plus de clarté sur la politique monétaire.

Les actions américaines ont connu une séance volatile mardi, l'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint un plus bas de trois semaines après qu'un rapport clé sur l'emploi n'ait pas apporté suffisamment de clarté sur la santé du marché du travail et que les analystes aient souligné la probabilité d'une distorsion des données en raison de la récente fermeture du gouvernement.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à deux baisses de taux de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable d'un nouveau président de la Fed.

Les rapports ont indiqué que la candidature de Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a été repoussée par les proches du président américain Donald Trump et par la communauté des investisseurs, tels que Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N et Ken Griffin de Citadel , en raison de son soutien résolu aux baisses de taux d'intérêt.

"Les marchés semblent impliquer une courte pause probable dans le cycle de réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui correspond aux orientations données par la banque centrale la semaine dernière", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

Le prochain rapport important sera les données sur l'inflation des consommateurs publiées jeudi par le département du commerce.

À 7:08 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 95 points, soit 0,2%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 24,5 points, soit 0,36% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 113,5 points, soit 0,45%.

Pendant ce temps, les actions pétrolières, y compris Halliburton HAL.N , SLB SLB.N et Occidental Petroleum

OXY.N , ont augmenté de 1% chacune dans les échanges de pré-marché, suivant une hausse de 2% des prix du brut alors que Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et quittant le Venezuela .Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis le début du mois d'avril lors de la séance précédente.

Le principal mineur d'or Newmont NEM.N et les actions cotées en bourse de Barrick Mining B.N ont grimpé de plus de 1% chacun en raison de la hausse des prix de l'or, tandis que les mineurs d'argent ont bondi lorsque le métal blanc a dépassé les 65 dollars pour la première fois.Le Global X Silver Miners ETF SIL.P a grimpé de 1,8%.

À deux semaines de la fin de l'année, Wall Street devrait enregistrer sa troisième série consécutive de gains annuels, soutenue par les attentes de réduction des taux d'intérêt et l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle.

Cependant, les inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques ont ajouté un élément de prudence ce trimestre, reflété par la rotation vers les petites capitalisations et d'autres secteurs du marché, y compris les soins de santé .SPXHC et les banques .SPXBK .

En ce qui concerne les dernières nouvelles sur la prise de contrôle de Warner Bros Discovery WBD.O , le conseil d'administration de la société de médias a rejeté l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O , préférant l'offre contraignante de Netflix

NFLX.O .

Les actions de Netflix ont augmenté de 1,6 %, tandis que les actions de Paramount et de Warner Bros ont baissé de 1,9 % et de 1 %, respectivement.

Amazon.com AMZN.O a gagné 1,5 % après que des rapports ont indiqué que la société était en pourparlers pour investir environ 10 milliards de dollars dans le fabricant de ChatGPT OpenAI.

Hut 8 HUT.O a bondi de 18,4 % après que l'ancienne société de minage de cryptomonnaies a annoncé un partenariat d'infrastructure d'IA de 7 milliards de dollars avec Anthropic et Fluidstack.