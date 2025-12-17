Mobiliser l'argent de la vente de Chelsea pour l'Ukraine : Londres met la pression sur Roman Abramovitch

Le milliardaire russe, gravitant dans la galaxie des oligarques liés au Kremlin, avait vendu en 2022 le célèbre club de football londonien pour un peu moins de 3 milliards d'euros. Ces fonds sont depuis bloqués sur un compte britannique.

Roman Abramovitch, à Istanbul, en juillet 2022 ( AFP / OZAN KOSE )

"Le temps presse". Le Premier ministre britannique Keir Starmer a menacé mercredi 17 décembre l'oligarque russe Roman Abramovitch de saisir la justice si l'ex-propriétaire du Chelsea FC ne consentait pas à donner à l'Ukraine les 2,5 milliards de livres issus de la vente du club. "Mon message à Abramovitch est le suivant : le temps presse", a déclaré le dirigeant travailliste devant la Chambre des communes. "Honorez l'engagement que vous avez pris et payez maintenant. Sinon, nous sommes prêts à aller devant les tribunaux pour que chaque centime aille à ceux dont la vie a été détruite par la guerre illégale menée par (le président russe Vladimir) Poutine" en Ukraine, a-t-il ajouté.

Keir Starmer a indiqué que le gouvernement avait émis un permis afin d'ouvrir la voie au transfert des ces fonds, actuellement gelés, vers une fondation consacrée à des causes humanitaires en Ukraine.

Toujours pas d'accord

Le milliardaire Roman Abramovitch, qui était propriétaire depuis 2003 du club de football de Chelsea, a été sanctionné en mars 2022 par le gouvernement britannique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Londres l'accuse d'être "pro-Kremlin" et d'avoir des liens avec Vladimir Poutine. Il a été contraint de procéder à la vente du club, acquis en mai 2022 par un nouveau consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly.

Le produit de la vente, 2,5 milliards de livres (environ 2,8 milliards d'euros), a été gelé et se trouve actuellement sur un compte bancaire britannique. Mais plus de trois ans plus tard, aucun accord n'a été trouvé avec M. Abramovitch. En juin, le gouvernement avait exprimé sa frustration, se disant déjà prêt à porter "l'affaire devant les tribunaux si nécessaire". Le gouvernement britannique souhaite que les fonds soient utilisés exclusivement à des fins humanitaires en Ukraine, tandis que l'oligarque veut que cet argent aille à toutes les victimes de la guerre - y compris les Russes.