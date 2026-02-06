Les marchés à terme de Wall Street se redressent après la déroute du secteur technologique ; Amazon s'effondre en raison de l'augmentation de ses investissements dans l'IA

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,6%, S&P 500 0,7%, Nasdaq 0,8%

Roblox bondit après avoir prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

Molina Healthcare s'effondre après des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026

Les actions Coty chutent après que l'entreprise ait retiré ses perspectives annuelles

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi après une chute brutale des actions technologiques cette semaine, tandis qu'Amazon a chuté après être devenue la dernière entreprise de Big Tech à augmenter ses dépenses dans l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Amazon AMZN.O a chuté de 7,2 % dans les échanges avant bourse, après que la société ait prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant la frénésie de dépenses liées à l'intelligence artificielle déjà en cours parmi ses pairs des "Sept Magnifiques".

Le scepticisme des investisseurs à l'égard des dépenses en IA s'est accentué depuis que les plans d'investissement exceptionnels de Microsoft MSFT.O , annoncés à la fin du mois dernier, ont mis en lumière les budgets d'investissement des méga-capitalisations. Nvidia NVDA.O , qui devrait bénéficier de dépenses plus importantes en matière d'intelligence artificielle et qui reste la dernière société du Mag 7 à publier, a augmenté de 3 %.

"Le sentiment à l'égard du complexe Mag 7 s'est fortement détérioré, les investisseurs se désengageant de ce panier de méga-capitalisations comme jamais auparavant depuis que le terme a été inventé", a déclaré Chris Weston de Pepperstone.

Les actions du secteur des logiciels et des services de données ont commencé à retrouver leur équilibre après une semaine pénible alimentée par les craintes que les outils d'IA qui s'améliorent rapidement n'érodent la demande pour les entreprises traditionnelles.

ServiceNow NOW.N et CrowdStrike CRWD.O ont progressé respectivement de 2,1 % et 2,6 %. Pourtant, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS se dirigeait vers une baisse de près de 10% au cours de la semaine, sa pire performance depuis mars 2020.

"La Bourse a clairement indiqué ce trimestre qu'elle ne tolère guère les dépenses d'investissement sans les accompagner de monétisation. La consommation de trésorerie ne peut pas durer éternellement", a déclaré Ryan Lee, vice-président senior des produits et de la stratégie chez Direxion.

Le Nasdaq a clôturé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois dans le cadre d'un vaste mouvement de repli des valeurs technologiques jeudi, aggravé par le plan d'investissement d'Alphabet GOOGL.O . L'indice des valeurs technologiques est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 10 mois.

Alphabet GOOGL.O a perdu 1%, tandis que Microsoft MSFT.O a gagné 1,4%. Les actions Broadcom AVGO.O et Micron Tech

MU.O , toutes prises dans les courants croisés de la déroute technologique, ont augmenté de 3,9% chacune.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a chuté pour la première fois en trois jours, perdant 1,64 points à 20,13.

A 07h00 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 279 points, soit 0,57%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 45,25 points, soit 0,66%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 203,5 points, soit 0,83%.

Le S&P 500 .SPX a connu sa pire semaine depuis plus de quatre mois.

Le commerce de l'IA, l'un des principaux moteurs du rallye de l'année dernière, est confronté à un test de résistance important, car l'argent afflue vers des valeurs refuges défensives telles que les biens de consommation de base et les télécommunications. Cette rotation s'opère au moment même où les actifs risqués se replient, le bitcoin BTC= ayant perdu 50 % par rapport à son sommet d'octobre.

Les contrats à terme de l'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT étaient en hausse de 1,3 %. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 se dirigeaient tous deux vers des gains d'environ 1 % cette semaine.

Environ 80 % des 270 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu'à présent ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. Pour un trimestre normal, ce taux est de 67%.

Coty COTY.N a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait chuter les actions du propriétaire de CoverGirl de 13 %.

Molina Healthcare MOH.N a chuté de près de 28% après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street. Centene CNC.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, mais ses actions ont chuté de 6 %.

Roblox RBLX.N a bondi de 11 % après que la plateforme de jeux vidéo a prévu des réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.