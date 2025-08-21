Les marchés à terme de Wall Street reculent avant les résultats de Walmart et la réunion de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,10%, Nasdaq 0,02%

Les indices boursiers américains ont reculé jeudi, les investisseurs se tenant à l'écart et attendant un rapport sur les bénéfices du distributeur à grande surface Walmart et des indices sur la prochaine politique de la Réserve fédérale lors d'une conférence de trois jours à Jackson Hole.

La forte baisse des valeurs technologiques telles que Nvidia, AMD, Palantir et Meta en début de semaine a montré que les investisseurs craignaient que ces valeurs, qui ont grimpé en flèche depuis le creux d'avril, soient désormais surévaluées, tandis que l'ingérence croissante de Washington dans le secteur a également suscité l'inquiétude.

Selon le Stock Trader's Almanac, le repli pourrait également résulter du fait que les investisseurs réduisent leur exposition aux actions pendant une période traditionnellement difficile pour les actions.

"Les actions pourraient être davantage exposées au risque de volatilité en raison de la chute des actions liées à l'intelligence artificielle cette semaine, qui a ravivé les doutes sur les évaluations de l'intelligence artificielle", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste principal du marché chez le courtier XM.

"Bien que les acheteurs d'actions soient intervenus pour stabiliser le marché, il est trop tôt pour exclure un nouvel effondrement des grandes capitalisations technologiques."

Dans les échanges avant bourse, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Palantir PLTR.O étaient en légère hausse, tandis que Meta META.O était stable.

Le marché se concentre maintenant sur les résultats de Walmart WMT.O , attendus avant la cloche. Ses actions étaient en baisse de 1,3 %. Les investisseurs s'attendent à ce que le grand distributeur adopte un ton prudent sur la demande des clients, alors que le marché de l'emploi se refroidit et que l'inflation augmente.

Les rapports d'autres détaillants tels que Target TGT.N et Home Depot HD.N plus tôt cette semaine ont peint une image mitigée , et maintenant les investisseurs essaient d'évaluer comment les tarifs douaniers américains auraient un impact sur les ventes de vacances plus tard cette année.

À 05:43 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 110 points, ou 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 6,25 points, ou 0,10% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 5,25 points, ou 0,02%

Le symposium annuel de la Réserve fédérale devrait débuter jeudi, et Powell devrait s'exprimer vendredi à 10 heures (ET). Les traders sont à l'affût de tout commentaire du président Jerome Powell qui signalerait une baisse des taux d'intérêt en septembre suite à la récente faiblesse du marché de l'emploi.

Le procès-verbal de la réunion de juillet de la banque centrale a montré mercredi que les décideurs politiques avaient adopté un ton prudent et s'attendaient à ce que les taux d'intérêt actuels ne soient pas très supérieurs au niveau neutre - où l'activité économique n'est ni stimulée ni restreinte.

Cela a conduit les traders à réduire les chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en septembre à 79 %, contre 99,9 % la semaine dernière, selon les données compilées par LSEG.

Un rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un rapport privé sur l'activité commerciale et les remarques du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, sont également attendus jeudi.

Parmi les autres acteurs du marché, Coty COTY.N a chuté de 22% après que le fabricant de produits de beauté ait prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis.

CoreWeave CRWV.O a augmenté de 1,7 % après que la société de négoce Jane Street Group a déclaré qu'elle détenait une participation passive de 5,4 % dans la société soutenue par Nvidia.