Zone euro: La confiance des consommateurs se dégrade plus que prévu en août
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:30

Une retraitée transporte un sac en plastique contenant des provisions et du pain tranché

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est dégradée plus que prévu sur un mois en août, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -15,5 en août contre -14,7 en juillet, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à -14,9.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

BCE
2 commentaires

  • 17:10

    Des taxes qui augmentes en veut tu en voilà (gaz électricité et autre joyeusetés)
    La tambouille Bayrou avec son année blanche, ses jours fériés supprimés, ses impôts qui mécaniquement vont augmenter. Les salaires te prestations sociales qui vont stagner. Le pouvoir d'achat en berne. Le prix des bagnoles qui a explosé. La double peine pour les retraités.
    J'en passe et des meilleures.
    Youpi !

