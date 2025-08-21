Zone euro: La confiance des consommateurs se dégrade plus que prévu en août

Une retraitée transporte un sac en plastique contenant des provisions et du pain tranché

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est dégradée plus que prévu sur un mois en août, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -15,5 en août contre -14,7 en juillet, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à -14,9.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)