Les marchés à terme de Wall Street progressent grâce à la hausse des valeurs des puces ; les résultats des banques sont à l'ordre du jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,33%, S&P 500 0,53%, Nasdaq 0,74%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les fabricants de puces ayant progressé après les résultats d'ASML, tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Bank of America et de Morgan Stanley après les rapports solides des prêteurs qui ont contribué à soulever les marchés au cours de la session précédente.

Les actions de Bank of America BAC.N et Morgan Stanley

MS.N ont augmenté respectivement de 0,7 % et 1,5 % avant le marché avant leurs résultats du troisième trimestre qui devraient compléter les résultats des principaux prêteurs.

Un jour plus tôt, une série de prêteurs, dont Goldman Sachs

GS.N et JPMorgan Chase JPM.N , ont fait état de performances solides dans le domaine de la banque d'investissement et ont prédit que l'activité continuerait à se développer.

Les actions des fabricants de puces américains ont augmenté avant le marché après qu'ASML ASML.AS ASML.O a annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre. Les actions américaines d'ASML ont augmenté de 3,6%.

Micron Technology MU.O a progressé de 2,9 %, Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 3,2 %, tandis qu'Intel INTC.O et Nvidia NVDA.O ont ajouté 2,1 % et 2,4 % respectivement.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à des baisses de taux en déclarant que le marché du travail américain restait embourbé dans un marasme de faibles embauches et de faibles licenciements.

Il a déclaré que l'absence de données économiques officielles en raison de la fermeture du gouvernement n'a pas empêché les décideurs politiques d'être en mesure d'évaluer les perspectives économiques, du moins pour l'instant.

"Powell a souligné les risques croissants de baisse du marché du travail américain, qui ont essentiellement motivé la baisse des taux de septembre... les investisseurs restent convaincus que la baisse des taux du 29 octobre est un pari plutôt sûr à ce stade", a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste principal de marché chez XM, dans une note.

Les marchés tablent actuellement sur une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 octobre et sur une autre lors de la réunion suivante en décembre, suivie de trois autres baisses l'année prochaine, selon les données de LSEG.

À 5:25 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 155 points, ou 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 35,75 points, ou 0,53%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 184,25 points, ou 0,74%.

Une série d'intervenants de la Fed, dont les gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller, le président d'Atlanta Raphael Bostic et le patron de Kansas City Jeffrey Schmid, devraient s'exprimer tout au long de la journée.

Par ailleurs, le président Donald Trump a déclaré mardi que Washington envisageait de rompre certains liens commerciaux avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'huile de cuisson. Cette déclaration est intervenue après que les deux pays ont commencé à imposer des droits portuaires à titre réciproque , ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 mardi, mais a averti qu'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait ralentir la production de manière significative.

Les actions des mineurs d'or cotés en bourse aux États-Unis ont progressé après que les prix des lingots ont dépassé les 4 200 dollars l'once pour la première fois.

Newmont NEM.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N ont gagné respectivement 1,9%, 1,3% et 2,4%.