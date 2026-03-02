 Aller au contenu principal
Les marchés à terme de Wall Street chutent alors que le conflit au Moyen-Orient devrait s'éterniser
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1%, S&P 500 0,97%, Nasdaq 1,36%

* Les compagnies aériennes et les valeurs financières sont touchées, les valeurs de défense augmentent

* Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, notamment les métaux précieux et le dollar

(Mise à jour des prix tout au long de la journée, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % lundi, les investisseurs intégrant de plus en plus la perspective que le conflit au Moyen-Orient pourrait persister pendant des semaines, ce qui pourrait perturber les flux commerciaux mondiaux et accroître les pressions inflationnistes.

Parmi les secteurs les plus touchés lors des premières transactions sur le marché, citons les compagnies aériennes, plusieurs transporteurs ayant interrompu les vols , tandis que l'interruption du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz a fait grimper les prix du brut de 8 %.

Cette situation a assombri les perspectives de l'économie mondiale et a également pesé sur les valeurs financières.

Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont chuté de 6 % chacune dans les échanges de pré-marché. Les grandes banques telles que Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont chuté de plus de 2 % chacune.

Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges traditionnelles telles que le dollar USD . La hausse des prix des métaux précieux a aidé les mineurs tels que Gold Fields

GFI.N et Barrick Mining B.N à ajouter 2% chacun.

Les valeurs de la défense ont également été stimulées, Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N gagnant 7% chacun, tandis que Kratos KTOS.O a augmenté de 10% et AeroVironment AVAV.O a progressé de 13%.

Après que des frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le chef suprême de Téhéran, Israël a lancé des attaques de représailles à la suite de frappes aériennes de l'Iran et des militants du Hezbollah au Liban, aggravant les craintes que le conflit ne s'étende davantage à travers la région.

Le président américain Donald Trump a également déclaré que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, selon un rapport.

"Avec Trump disant que la campagne pourrait durer quatre semaines, il y a beaucoup de possibilités de baisse si le conflit s'étend aux infrastructures pétrolières et gazières", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché sur la plateforme de trading et d'investissement en ligne IG.

À 05:42 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 508 points, ou 1,04% et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 67 points, ou 0,97%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 340,25 points, soit 1,36%.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice CBOE VIX .VIX , a bondi de 3,3 points pour atteindre un plus haut de trois mois de 23,2.

Les marchés étaient déjà dans un état d'incertitude en raison des craintes de perturbation de l'intelligence artificielle, des inquiétudes dans l'espace de crédit privé et des perspectives commerciales embrouillées qui ont conduit le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à afficher leurs plus fortes baisses mensuelles depuis mars 2025 vendredi.

Une hausse prolongée des prix du pétrole accentuerait les pressions inflationnistes à un moment où les données montrent que les droits de douane américains poussent déjà les prix à la hausse.

Ces inquiétudes ont fait remonter les rendements des bons du Trésor après les premières baisses, et les investisseurs ont augmenté leurs paris sur le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en juin.

Ohsung Kwon , stratégiste en chef actions de Wells Fargo, a déclaré que l'indice de référence S&P 500 .SPX pourrait tomber à 6 000 points, soit près de 13 % par rapport à la dernière clôture, si les prix du pétrole brut dépassaient 100 dollars le baril dans le pire des cas. Les bénéfices pourraient également être réduits d'environ 1,3 % en cas de choc stagflationniste dû au pétrole.

Les compagnies pétrolières Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont gagné plus de 6% chacune, tandis que les compagnies de croisière Carnival CCL.N et Royal Caribbean

RCL.N , sensibles aux prix du brut, ont chuté de 6% chacune.

Sur le front des données, les PMI manufacturiers pour le mois dernier sont attendus plus tard dans la journée et l'attention se déplacera vers un rapport clé sur les emplois non agricoles plus tard dans la semaine.

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
252,2700 USD NASDAQ -2,83%
BANK OF AMERICA
49,790 USD NYSE -4,80%
CARNIVAL
31,560 USD NYSE -3,47%
CITIGROUP
110,200 USD NYSE -5,16%
CONOCOPHILLIPS
113,460 USD NYSE +2,49%
DELTA AIR LINES
65,705 USD NYSE -6,81%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 977,92 Pts Index Ex -1,05%
GOLD FIELDS SP ADR
58,855 USD NYSE +0,56%
KRATOS DEF&SEC
86,1800 USD NASDAQ -6,47%
LOCKHEED MARTIN
658,250 USD NYSE +2,61%
NASDAQ Composite
22 668,21 Pts Index Ex -0,92%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
RTX
202,500 USD NYSE +2,48%
RYL CARIBBEAN CR
310,860 USD NYSE -2,54%
S&P 500
6 878,88 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 878,88 Pts CBOE -0,43%
UNITED AIRLINES
106,3000 USD NASDAQ -8,70%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

