Les marchés à terme de Wall Street baissent en raison de l'incertitude persistante sur l'IA ; les données sur l'emploi et l'inflation sont attendues

Traduction automatisée par Reuters

Futures en baisse: Dow 0,13%, S&P 500 0,28%, Nasdaq 0,48%

Les valeurs des semi-conducteurs chutent dans les échanges de pré-marché

Le rapport sur les emplois non agricoles est attendu plus tard dans la semaine

Eli Lilly gagne après l'abandon par Hims d'une pilule amaigrissante à 49 dollars

Kroger bondit après l'annonce de la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Twesha Dikshit et Nikhil Sharma

Les contrats à terme de Wall Street ont chuté lundi, après une semaine marquée par des inquiétudes sur les perturbations de l'IA qui ont fait chuter les valeurs technologiques, alors que les investisseurs attendaient des données économiques cruciales et des indications de la Réserve fédérale américaine sur ses plans en matière de taux d'intérêt, .

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient rebondi vendredi après trois jours consécutifs de pertes, le commerce de l'intelligence artificielle faisant l'objet d'un nouvel examen après que les grandes entreprises technologiques ont dévoilé desprévisions de dépenses d'investissement élevées.

Une poignée de résultats récents de Big Tech ont ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses ambitieuses de cette année, avec les "Sept Magnifiques" Amazon

AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O qui devraient collectivement dépenser environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'intelligence artificielle.

Les noms de logiciels, mis sous pression la semaine précédente par les craintes que l'IA puisse intensifier la concurrence et réduire les marges, étaient largement stables dans les échanges de pré-marché de lundi.

"Après une semaine mouvementée la semaine dernière, l'ampleur du rebond que nous avons vu (vendredi) n'a pas semblé être le début d'une inversion durable des pertes. Je ne suis donc pas surpris de voir ce matin que les contrats à terme sont en baisse", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principale du marché à la Swissquote Bank.

À 06:23 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 63 points, soit 0,13%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 19,25 points, soit 0,28%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 121,25 points, soit 0,48%.

Le Dow lorsqu'il a clôturé au-dessus de 50 000 points pour la première fois et aenregistré des gains hebdomadaires, aidé par une rotation vers d'autres poches du marché. Le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation, en a également profité.

Le prochain grand test pour les actions de l'IA sera les résultats du géant des puces Nvidia NVDA.O plus tard ce mois-ci, car les investisseurs exigent des gains mesurables des dépenses d'investissement. Nvidia était en baisse de 1 % dans les échanges avant la cloche.

D'autres titres de puces ont également chuté: Micron Technology MU.O a perdu 3,5 %, Broadcom AVGO.O a perdu 1,5 %, tandis qu'AMD AMD.O a perdu 1,1 %.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les données économiques, notamment le rapport clé sur les emplois non agricoles de janvier mercredi - retardé par la fermeture partielle du gouvernement - et l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, vendredi, tous deux essentiels pour obtenir des indices sur les décisions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

Les marchés tablent actuellement sur une première baisse des taux en juin, selon l'outil FedWatch de CME Group, ce qui pourrait correspondre à la prise de fonction de Kevin Warsh, le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed.

Les actions d' Eli Lilly LLY.N ont augmenté de 1,6 % après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annulé le lancement d'une pilule amaigrissante à 49 $ au cours du week-end à la suite de menaces juridiques de la part de la Food and Drug Administration américaine et du fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO . Les actions de Hims & Hers ont chuté de 15,3 %.

Sur les 293 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats pour le trimestre, environ 77 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. La moyenne à long terme est de 67 %.

Apollo Global Management APO.N a augmenté de 1,5 % après que le gestionnaire d'actifs a annoncé une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les marchés surveilleront également les membres de la Fed plus tard dans la journée, avec Christopher Waller, Stephen Miran et Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, qui devraient s'exprimer.

Les actions de Kroger KR.N ont augmenté de 5,2 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'épicerie prévoyait de nommer Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, au poste de directeur général.