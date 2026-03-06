Les marchés à terme de Wall Street baissent alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage ; les données sur l'emploi sont au centre de l'attention

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,27%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,41%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi , alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation en augmentant les coûts de l'énergie, et que les investisseurs attendent un rapport crucial sur l'emploi.

La campagne aérienne américano-israélienne contre l'Iran est sur le point de durer une semaine sans qu'aucune fin ne soit en vue. Les prix du pétrole ont connu leur plus forte hausse cette semaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 , alors que la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz s'est arrêtée.

Le Qatar, producteur de gaz naturel, a déclaré que même si la guerre au Moyen-Orient prenait fin immédiatement, il faudrait "des semaines ou des mois" pour revenir à un cycle normal de livraisons, selon un rapport .

Les prix du brut ont légèrement augmenté et les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.N ont baissé de 1 % dans les échanges de pré-marché. Le sous-indice des compagnies aériennes de passagers du S&P 500 .SPLRCALI est sur la voie d'unebaisse hebdomadairede 9%.

Le rapport hebdomadaire sur l'emploi est une priorité pour les investisseurs qui surveillent également l'impact que l'intégration de l'intelligence artificielle par les entreprises pourrait avoir sur l'emploi. Le rapport est attendu à 8h30 ET.

Des données globalement plus fortes que prévu cette semaine et un pic des prix du brut ont repoussé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale à octobre par rapport à juillet le mois dernier, selon les données compilées par LSEG.

A 05:14 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 130 points, soit 0,27%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 23 points, soit 0,34%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 102,5 points, soit 0,41%.

Les puces électroniques Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont baissé d'environ 0,7 % chacune. Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle, bien que les règles ne soient pas définitives.

Malgré la morosité ambiante, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues asiatiques et européennes cette semaine, grâce à un rebond de 1,5 % des valeurs technologiques .SPLRCT après les pertes subies en février. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, est en passe de réaliser de petits gains hebdomadaires. Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 12 % après que la société de puces ait prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations.

Les Etats-Unis, exportateurs nets de pétrole, sont perçus comme étant mieux protégés contre les chocs énergétiques, ce qui a également contribué à renforcer le sentiment d'optimisme .

La société d'énergie Occidental OXY.N a augmenté de 2% vendredi et NextDecade NEXT.O a grimpé de 2,3%. Les fonds négociés en bourse de gaz naturel BOIL.P UNG.P ont gagné respectivement 2,2% et 1%.

Entre autres, Gap <GAP.N > a chuté de 5,9 % après avoir averti de la pression et de l'incertitude liées aux droits de douane américains et avoir prévu un bénéfice annuel ajusté largement inférieur aux estimations.

Oracle < ORCL.N > a légèrement augmenté de 1 % après qu'un rapport ait indiqué que la société de logiciels d'entreprise prévoyait des milliers de suppressions d'emplois alors qu'elle est confrontée à un manque de liquidités dû à un effort massif d'expansion des centres de données d'intelligence artificielle.