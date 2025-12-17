Les marchés à terme de Wall St sont en hausse, les investisseurs s'intéressent aux données et à la géopolitique

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,22%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,38%

Les indices boursiers américains ont progressé mercredi, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques pour évaluer l'évolution de la politique monétaire et surveillant les tensions géopolitiques au Venezuela qui ont fait grimper les prix du pétrole.

Les commentaires d'un certain nombre de responsables influents de la Réserve fédérale, tels que le gouverneur Christopher Waller et le président de New York John Williams, sont attendus plus tard dans la journée et pourraient apporter plus de clarté sur la politique monétaire.

Les actions américaines ont connu une séance volatile mardi, l'indice de référence S&P 500 touchant un plus bas de trois semaines après qu'un rapport clé sur l'emploi n'ait pas apporté suffisamment de clarté sur la santé du marché du travail et que les analystes aient souligné la probabilité d'une distorsion des données en raison de la récente fermeture du gouvernement.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à deux baisses de taux de 25 points de base l'année prochaine, la première étant prévue en juin, un mois après la nomination probable d'un nouveau président de la Fed.

Les rapports indiquent que la candidature de Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a été repoussée par les proches du président américain Donald Trump et par la communauté des investisseurs, tels que Jamie Dimon de JPMorgan Chase JPM.N et Ken Griffin de Citadel , en raison de son soutien résolu aux baisses de taux d'intérêt.

"Les marchés semblent impliquer une courte pause dans le cycle de réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui correspond aux orientations données par la banque centrale la semaine dernière", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

Le prochain rapport important sera les données sur l'inflation des consommateurs publiées jeudi par le département du commerce.

À 5:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 107 points, soit 0,22%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 23 points, soit 0,34% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 95 points, soit 0,38%.

Pendant ce temps, les actions pétrolières, y compris Halliburton HAL.N , SLB SLB.N et Occidental Petroleum

OXY.N , ont augmenté de 1% chacune dans les échanges de pré-marché, suivant une hausse de 2% des prix du brut alors que Trump a ordonné un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela .

Mardi, le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis le début du mois d'avril en raison des perspectives d'un accord de paix imminent entre la Russie et l'Ukraine . La Russie et le Venezuela sont tous deux d'importants producteurs de pétrole.

Les sociétés minières de métaux précieux cotées aux États-Unis, telles que First Majestic AG.N et Harmony Gold

HMY.N , ont ajouté environ 3% chacune, suivant la hausse des prix de l'or et de l'argent, l'argent dépassant 65 dollars pour la première fois.

À deux semaines de la fin de l'année, Wall Street devrait enregistrer sa troisième série consécutive de gains annuels, soutenue par les attentes de réduction des taux d'intérêt et l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle.

Cependant, les inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques ont ajouté un élément de prudence ce trimestre, reflété par la rotation vers les petites capitalisations et d'autres secteurs du marché, y compris la santé .SPXHC et les banques .SPXBK .

Amazon.com AMZN.O a augmenté de 1,4 % après la publication d'un rapport selon lequel la société était en pourparlers pour investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, le fabricant de logiciels de chat.

La saga autour de l'offre de Warner Bros Discovery a connu un nouveau rebondissement après qu'un rapport de Reuters a suggéré que l'ancien studio est susceptible de rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount PSKY.O . Les actions de Warner et de Paramount ont chuté d'environ 1 % chacune, tandis que Netflix NFLX.O a gagné 1,7 %.

Les rapports sur les bénéfices de General Mills GIS.N et de Jabil JBL.N sont attendus avant l'ouverture des marchés.