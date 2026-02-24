 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les manifestants quitteront les installations de Cargill au Brésil dans 48 heures
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de contexte) par Adriano Machado

Les manifestantsindigènes brésiliens qui ont envahi une installation portuaire de Cargill dans laville de Santarem, dans le nord du pays, prévoient de quitter le site dans les 48 heures environ, a déclaré mardi à Reuters Alessandra Munduruku, une dirigeante indigène.

Le groupe occupe les installations de Cargill depuis le week-end , après avoir bloqué pendant des semaines l'entrée du port et perturbé la circulation des camions à un moment crucial pour le secteur agricole, alors que le pays enregistre une nouvelle récolte exceptionnelle de soja.

Les manifestants sont en train de prendre des dispositions pour le transport avant de quitter effectivement le site, a déclaré Munduruku .

"Nous allons nous asseoir et nous organiser ici. Nettoyer (l'endroit). Il y a le problème des ordures. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui n'étaient pas encore prêts à partir", a-t-elle déclaré.

"Nous étudions toujours la question du transport. Ces 48 heures sont suffisantes pour nous permettre de partir", a-t-elle ajouté, précisant que de nombreux manifestants auraient besoin de bateaux pour retourner dans leurs villages.

S'exprimant depuis le site de Cargill, Munduruku a noté que les demandes des manifestants avaient été satisfaites après que le gouvernement a révoqué un décret qui incluait les voies navigables amazoniennes des fleuves Tapajos, Madeira et Tocantins dans le programme de privatisation du gouvernement fédéral.

Selon les manifestants, le décret du mois d'août ouvrirait les rivières amazoniennes au dragage, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau et sur la pêche dont ils dépendent pour survivre.

Les céréales telles que le soja et le maïs sont transportées le long des rivières avant d'atteindre les marchés d'exportation.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank