Les manifestants quitteront les installations de Cargill au Brésil dans 48 heures

(Ajout de citations et de contexte) par Adriano Machado

Les manifestantsindigènes brésiliens qui ont envahi une installation portuaire de Cargill dans laville de Santarem, dans le nord du pays, prévoient de quitter le site dans les 48 heures environ, a déclaré mardi à Reuters Alessandra Munduruku, une dirigeante indigène.

Le groupe occupe les installations de Cargill depuis le week-end , après avoir bloqué pendant des semaines l'entrée du port et perturbé la circulation des camions à un moment crucial pour le secteur agricole, alors que le pays enregistre une nouvelle récolte exceptionnelle de soja.

Les manifestants sont en train de prendre des dispositions pour le transport avant de quitter effectivement le site, a déclaré Munduruku .

"Nous allons nous asseoir et nous organiser ici. Nettoyer (l'endroit). Il y a le problème des ordures. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui n'étaient pas encore prêts à partir", a-t-elle déclaré.

"Nous étudions toujours la question du transport. Ces 48 heures sont suffisantes pour nous permettre de partir", a-t-elle ajouté, précisant que de nombreux manifestants auraient besoin de bateaux pour retourner dans leurs villages.

S'exprimant depuis le site de Cargill, Munduruku a noté que les demandes des manifestants avaient été satisfaites après que le gouvernement a révoqué un décret qui incluait les voies navigables amazoniennes des fleuves Tapajos, Madeira et Tocantins dans le programme de privatisation du gouvernement fédéral.

Selon les manifestants, le décret du mois d'août ouvrirait les rivières amazoniennes au dragage, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau et sur la pêche dont ils dépendent pour survivre.

Les céréales telles que le soja et le maïs sont transportées le long des rivières avant d'atteindre les marchés d'exportation.