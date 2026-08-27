Les magasins "tout à un dollar" enregistrent de solides chiffres d'affaires, les consommateurs optant pour des produits moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dollar General revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'exercice 2026

* Dollar Tree enregistre sa première hausse de la fréquentation moyenne depuis quatre trimestres

* Les remboursements de droits de douane ajoutent environ 25 cents aux prévisions de BPA annuel de Dollar General et 60 cents à celles de Dollar Tree

(Ajout de détails issus des conférences téléphoniques aux paragraphes 6 et 7, de commentaires d'analystes au paragraphe 5, et d'un graphique) par Juveria Tabassum et Anuja Bharat Mistry

Dollar General DG.N et Dollar Tree DLTR.O ont dépassé jeudi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, les produits de première nécessité à bas prix ayant attiré les consommateurs dans leurs magasins en cette période d’incertitude économique, tandis que les remboursements de droits de douane ont stimulé leurs résultats. Les consommateurs cherchant à faire durer leur budget se tournent vers les magasins discount et les clubs de vente pour trouver des produits alimentaires et des articles de consommation courante moins chers, alors qu’ils sont confrontés à la hausse des prix de l’essence et des denrées alimentaires. L'action Dollar General a bondi d’environ 8 % après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et annoncé qu’elle reprendrait ses rachats d’actions au second semestre. Le distributeur renforce également sa part de marché dans le secteur des produits de grande consommation, les consommateurs à faibles revenus recherchant des vêtements, des articles pour la maison et des jouets moins chers, ce qui améliore les marges del’entreprise.

"Dans un contexte de hausse des prix de l’essence, nous pensons que DG est un concept sur lequel les consommateurs comptent de plus en plus", a déclaré Corey Tarlowe, analyste chez Jefferies. La hausse des prix de l’essence a contraint les consommateurs à réduire leurs déplacements et à faire leurs achats plus près de chez eux, ce qui a favorisé la fréquentation des magasins Dollar General, ont indiqué les dirigeants. Toutefois, selon les dirigeants de Dollar General et de Dollar Tree, les prix du carburant pèseront sur les marges au cours du second semestre.

Dollar Tree a également enregistré sa première hausse de la fréquentation moyenne en quatre trimestres, mais a maintenu ses objectifs de chiffre d’affaires annuels pour la deuxième fois cette année, alors qu’il sort d’une période de transition suite à la vente de son activité Family Dollar. L'action de Dollar Tree a reculé d'environ 1 % après que l'entreprise eut également annoncé des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux estimations.

Les résultats des magasins "dollar stores" soulignent un fossé grandissant au sein de l’économie américaine: les consommateurs à faibles revenus se tournent vers des options plus abordables et reportent leurs dépenses discrétionnaires, tandis que les ménages aux revenus plus élevés dépensent sans compter pour des articles de luxe.

La semaine dernière, Walmart WMT.O , référence du secteur de la grande distribution, a annoncé un rare recul de son chiffre d’affaires trimestriel, mettant en évidence la faiblesse des dépenses de consommation, tandis que le président américain Donald Trump a averti que les prix du carburant pourraient rester élevés tant que la guerre en Iran se prolongerait.

Les magasins "dollar stores" ont emboîté le pas à des détaillants tels que Walmart et Target en investissant une partie de leurs remboursements de droits de douane dans la baisse des prix de milliers d’articles, tant dans le secteur alimentaire que dans celui des produits de grande consommation, dans l’espoir de stimuler les dépenses.

Le chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant de Dollar General a progressé de 3,5 % par rapport à l’année précédente, grâce à la croissance enregistrée dans des catégories telles que les articles saisonniers, les produits pour la maison et l’habillement. L’enseigne a revu à la hausse son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires à périmètre constant, le portant de 2,2 % à 2,7 % à 2,5 % à 2,9 %.

Ces deux chaînes de magasins "dollar store" ont rejoint plusieurs entreprises en contact direct avec les consommateurs en soulignant les avantages tirés des remboursements de droits de douane, qui leur ont permis de relever leurs objectifs de bénéfices pour l’ensemble de l’exercice.

Dollar General prévoit pour l’exercice 2026 un bénéfice par action compris entre environ 7,80 et 8,00 dollars, ce qui inclut un avantage estimé lié aux remboursements de droits de douane, après réinvestissements connexes, d’environ 25 cents.

Dollar Tree a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant à un intervalle compris entre 7,70 $ et 8,05 $ par action, incluant un bénéfice d'environ 60 cents provenant des remboursements de droits de douane.