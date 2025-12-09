Les lunettes Ray-Ban Meta décollent mais sont soumises à un test de respect de la vie privée et de concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les lunettes intelligentes alimentées par l'IA visent à concurrencer les smartphones

*

Les lunettes intelligentes suscitent des inquiétudes en matière de protection de la vie privée, en particulier dans l'UE

*

La concurrence s'intensifie avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Alibaba, Apple et Google

*

Le vaste réseau de distribution et le portefeuille de marques d'EssilorLuxottica constituent un atout

*

par Elisa Anzolin et Gianluca Lo Nostro

EssilorLuxottica ESLX.PA mise gros sur les lunettes intelligentes et le pari est sur le point d'être testé. Ses lunettes Ray-Ban Meta, dotées d'une intelligence artificielle, ont généré leur premier chiffre d'affaires significatif cette année, mais les analystes avertissent que les préoccupations en matière de protection de la vie privée et une vague de nouveaux rivaux pourraient limiter leur croissance.

Les montures, lancées en 2021, promettent de bouleverser l'ère des smartphones en permettant aux porteurs de prendre des photos et des vidéos grâce à de minuscules caméras dans les lentilles, de diffuser du contenu sur les applications Meta

META.O et de parler à un assistant d'intelligence artificielle.

Pourtant, les mêmes caractéristiques qui promettent de faire des montures dotées d'IA - nées de la collaboration entre Meta de Mark Zuckerberg et le géant franco-italien de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA - un appareil incontournable suscitent des inquiétudes, car les passants ont peu de contrôle sur l'enregistrement ou le traitement de leurs données.

"Les lunettes intelligentes à IA soulèvent d'importantes questions en matière de protection de la vie privée", a déclaré Kleanthi Sardeli, avocate au sein de l'association européenne de défense des droits numériques NOYB. "Les principaux problèmes sont liés à l'utilisation des données personnelles des personnes pour former des modèles d'IA et à la transparence pour les spectateurs."

Meta Platforms, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp et tire l'essentiel de ses revenus de la publicité, exploite les données des utilisateurs pour alimenter les outils d'intelligence artificielle, une démarche qui a valu à l'entreprise d'être confrontée à un examen minutieux de ses pratiques en matière de données.

SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE EN EUROPE

Les régulateurs européens ont signalé des risques depuis 2021, lorsque l'Italie et l'Irlande ont demandé à Meta de précisercomment elle se conformait auxloislocalessurla protection de la vie privée.

La commission irlandaise de protection des données s'est demandé si un minuscule voyant LED était suffisant pour alerter les gens qu'ils étaient filmés, ce qui a incité Meta et EssilorLuxottica à agrandir le voyant et à ajouter un motif clignotant.

Les préoccupations en matière de protection de la vie privée sont particulièrement fortes dans l'Union européenne, où des réglementations plus strictes ont ralenti l'adoption de certaines fonctions d'intelligence artificielle.

Les vêtements dotés d'IA sont régis par la loi européenne sur l'IA et le règlement général sur la protection des données (RGPD).

"Tout enregistrement de personnes doit être clairement communiqué et reposer sur une base juridique, à moins que les données ne soient traitées pour des raisons purement personnelles ou domestiques, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Mais il est difficile de faire respecter ces droits lorsque le propriétaire de l'appareil n'est pas connu, explique NOYB.

Une enquête menée en 2024 par l'université Monash auprès de plus de 1 000 Australiens a révélé que les propriétaires de lunettes intelligentes considèrent qu'elles améliorent leur image de soi et leurs liens sociaux, tandis que les non-utilisateurs craignent des atteintes à la vie privée et des perturbations sociales.

EssilorLuxottica a déclaré qu'elle s'associait "avec les autorités compétentes pour stimuler l'innovation, protéger la vie privée et établir de nouvelles normes industrielles".

Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire autre que la déclaration d'EssilorLuxottica.

LA CONCURRENCE S'INTENSIFIE

Les lunettes Ray-Ban Meta dominent le marché de l'intelligence artificielle grâce à un partenariat qui fait le lien entre la technologie et la mode, selon les analystes et les experts, un fossé qui a condamné les Google Glass il y a dix ans.

Selon Barclays, EssilorLuxottica détient actuellement 60 % du marché des lunettes intelligentes.

"Au lieu d'essayer de faire quelque chose de cool, Meta s'est associé à des gens qui savent ce qui est cool", a déclaré Ross Gerber, directeur général de la société de gestion de patrimoine Gerber Kawasaki, basée en Californie, qui détient des actions de Meta.

Mais son avantage de pionnier pourrait s'estomper à mesure que ses rivaux lancent de meilleurs produits, a déclaré Luca Solca, analyste chez Bernstein. Les lunettes intelligentes pourraient également cannibaliser les lunettes traditionnelles, qui représentent environ un quart du chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica.

Plusieurs géants de la technologie cherchent à rattraper leur retard.

En novembre, Alibaba 9988.HK a lancé ses nouvelles lunettes à IA Quark en Chine , où les Ray-Ban Meta ne sont pas vendues.

Apple devrait dévoiler son propre modèle l'année prochaine et le commercialiser en 2027, selon Bloomberg News.

Google travaille avec Warby Parker WRBY.N et la maison de couture de luxe Kering PRTP.PA pour développer sa propre version, annonçant lundi qu'il prévoyait de lancer un premier produit en 2026, ce qui a fait baisser les actions d'EssilorLuxottica . Amazon serait également en train d'explorer le marché et Xiaomi a lancé un produit similaire en juin.

TIRER PARTI DE SON PORTEFEUILLE DE MARQUES

EssilorLuxottica, le plus grand fabricant de lunettes au monde, peut s'appuyer sur son réseau de 18 000 magasins et sur des marques telles que Prada, Armani et Chanel.

"L'un des éléments clés qui les différencient n'est pas seulement leur capacité à produire, mais aussi leur capacité à distribuer, et leur capacité à tirer parti d'un portefeuille demarques", a déclaré Bassel Choughari, gestionnaire de portefeuille basé à Paris chez Comgest, qui détient des actions d'EssilorLuxottica. "C'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer."

Le directeur général d'EssilorLuxottica, Francesco Milleri, qui a pris la tête de l'entreprise en 2020, oriente le groupe vers la technologie médicale.

Les lunettes intelligentes, au cœur de cette stratégie, ont contribué à plus de quatre points de pourcentage à lacroissance des ventes d'EssilorLuxottica au cours des neuf premiers mois, entraînant une hausse de 14 % du marché pour l'entreprise de 140 milliards d'euros, même si elles ne représentent que 2 % des ventes mondiales, selon les estimations de l'investisseur CCLA.

EssilorLuxottica cherche à tirer parti de cette dynamique. Elle a élargi son portefeuille à la marque de sport Oakley et a engagé des discussions exploratoires avec Prada, l'héritier de la marque de luxe, Lorenzo Bertelli , a déclaré à Reuters. En septembre, elle a présenté un modèle doté d'un écran à l'intérieur de l'objectif, commandé par un bracelet qui convertit les gestes de la main en commandes.

La concurrence est la bienvenue, selon l'entreprise: "Un écosystème dynamique nous aidera à stimuler la croissance du marché, à alimenter l'innovation et à élargir le choix des consommateurs."