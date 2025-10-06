 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les livraisons trimestrielles du fabricant de VE Lucid augmentent mais ne répondent pas aux attentes
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid LCID.O a fait état lundi d'un bond de 46,6% de ses livraisons au troisième trimestre, grâce à une forte demande de véhicules électriques avant l'expiration de crédits d'impôt lucratifs la semaine dernière, mais il n'a pas répondu aux attentes de Wall Street.

Le fabricant de véhicules électriques et ses rivaux s'attendent à une forte baisse des ventes au cours des trois derniers mois de l'année sans les 7 500 dollars de crédits d'impôt. Alors que certains ont réduit leurs prix et trouvé des mécanismes pour prolonger les avantages du crédit, d'autres ont réduit leurs plans de production en prévision d'un effondrement.

L'industrie des véhicules électriques est déjà confrontée à des droits de douane élevés sur les importations de véhicules et de pièces automobiles aux États-Unis.

Lucid fabrique ses véhicules aux États-Unis, mais importe certaines pièces de l'étranger. Les véhicules de Lucid n'étaient pas éligibles aux crédits d'impôt pour les achats au comptant, mais l'entreprise a utilisé ces crédits pour proposer des contrats de location attractifs.

Lucid a livré 4 078 véhicules au cours du trimestre, alors que sept analystes s'attendaient en moyenne à 4 286 livraisons, selon Visible Alpha. Ce chiffre est à comparer aux 2 781 véhicules livrés il y a un an.

Le géant des VE Tesla TSLA.O a enregistré des livraisons trimestrielles record jeudi, tandis que Rivian RIVN.O a également battu les estimations de ventes , les consommateurs s'étant précipités pour acheter des VE avant la date limite du 30 septembre pour bénéficier de l'incitation.

La société a mis en place des offres et des remises pour renforcer l'attrait de ses berlines de luxe Air afin d'attirer les consommateurs qui ont réduit leurs dépenses importantes en raison des taux d'intérêt élevés.

Le fabricant de véhicules électriques a conclu des accords agressifs avec des entreprises nord-américaines pour s'approvisionner en minerais essentiels à la fabrication.

La fortune de l'entreprise dépend fortement du succès de son SUV Gravity récemment lancé et de la prochaine voiture de taille moyenne, qui vise un prix de 50 000 dollars, alors que l'entreprise cherche à élargir sa base de consommateurs.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
24,0200 USD NASDAQ -3,03%
RIVIAN AUTO RG-A
13,5000 USD NASDAQ -1,10%
TESLA
453,2500 USD NASDAQ +5,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:15 

    Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech et l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 22:10 

    La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite

  • L'ancien ministre égyptien des Antiquités et du Tourisme, Khaled El-Enany, pose pour une photo le 1er octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    L'ex-ministre égyptien Khaled el-Enany désigné à la tête de l'Unesco
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:13 

    Le Conseil exécutif de l'Unesco a désigné lundi l'Egyptien Khaled el-Enany pour devenir son prochain directeur général pour les quatre prochaines années dans un contexte de remise en cause de l'organisation, accusée d'être politisée et secouée par le retrait annoncé ... Lire la suite

  • Gabriel Attal sur le plateau du 20H de TF1 lundi soir ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise politique: Attal acte sa prise de distance d'avec Emmanuel Macron
    information fournie par AFP 06.10.2025 21:12 

    Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti présidentiel Renaissance, a déclaré lundi que "comme beaucoup de Français" il "ne comprend plus les décisions" du chef de l'Etat, confirmant la nette prise de distances entre les deux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank