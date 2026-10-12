Les livraisons mondiales de smartphones enregistrent leur pire troisième trimestre depuis 14 ans en raison d'une pénurie de mémoire

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Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20% par rapport à l'année précédente, atteignant leur plus bas niveau pour un troisième trimestre depuis 2012, alors que la flambée des coûts des puces mémoire et les pénuries d'approvisionnement ont mis les fabricants sous pression et fait grimper les prix, selon les estimations préliminaires publiées lundi par Counterpoint Research.

La hausse des prix des composants de mémoire, les projets d’infrastructure d’IA accaparant les stocks, a fait grimper les coûts de production et incité les fabricants à augmenter les prix de vente au détail, à réduire leurs livraisons et à privilégier la rentabilité plutôt que les volumes.

* "Les consommateurs conservent leurs appareils plus longtemps que prévu, s'intéressent de plus en plus aux appareils reconditionnés et privilégient les appareils haut de gamme", a déclaré Shilpi Jain, analyste senior chez Counterpoint.

* Samsung 005930.KS a conservé sa première place avec une part de marché de 23%, grâce à la demande pour sa série Galaxy Z Fold8 et à un approvisionnement stable en composants pour ses appareils de milieu de gamme. Les livraisons ont baissé de 3% par rapport à l’année précédente au cours du trimestre

* La part de marché d’Apple AAPL.O a atteint 22%, franchissant la barre des 20% pour la première fois au cours d’un troisième trimestre, malgré une baisse des expéditions par rapport à l’année précédente

* L’absence d’un modèle d’entrée de gamme iPhone 18 a entraîné un approvisionnement des canaux de distribution plus faible au cours du mois de lancement que pour la gamme complète d’iPhone 17 un an plus tôt, a indiqué Counterpoint

* OPPO et vivo ont enregistré des baisses de livraisons de plus de20%. 1810.HK Xiaomi a connu une chute de plus de 30%, réduisant sa part de marché à 10%, l’entreprise ayant réduit son exposition aux appareils à bas prix et à certains marchés étrangers afin de préserver ses marges