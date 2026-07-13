Les livraisons de véhicules de Stellantis ont augmenté de 10% au deuxième trimestre, grâce notamment à l'Amérique du Nord

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* Les livraisons en Amérique du Nord ont augmenté de 38% pour atteindre 445 000 unités

* La région Europe élargie a enregistré une hausse de 5% de ses livraisons, à 762 000 unités

* L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique ont tous deux enregistré une baisse de 3%

par Giulio Piovaccari

Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi que ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre, selon les chiffres préliminaires, ont augmenté de 10% par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 1,6 million d'unités, grâce à une forte croissance en Amérique du Nord, son marché le plus important. La relance des ventes est au cœur du plan de redressement du directeur général Antonio Filosa pour le constructeur automobile, qui a subi ces dernières années une perte de clientèle sur des marchés clés en raison de la hausse des prix des véhicules, d’une orientation trop marquée vers les véhicules électriques, de problèmes de qualité et d’une concurrence croissante de la part des constructeurs chinois.

En mai, M. Filosa a dévoilé un plan stratégique de 60 milliards d'euros (68 milliards de dollars) à l'horizon 2030, axé sur le lancement de nouveaux modèles, la réorganisation du portefeuille de marques et de nouveaux partenariats dans les domaines de la technologie et de la fabrication.

LE LANCEMENT DE NOUVEAUX MODÈLES SOUTIENT LA CROISSANCE DES VENTES EN AMÉRIQUE DU NORD En Amérique du Nord, les livraisons de véhicules Stellantis ont augmenté de 38% au deuxième trimestre pour atteindre 445 000 unités, soutenues par des modèles nouveaux ou restylés, notamment le pick-up léger Ram 1500 à 8 cylindres et sa version tout-terrain haute performance TRX SRT, ainsi que les Jeep Grand Wagoneer et Grand Cherokee et la Chrysler Pacifica restylées. Ce résultat a reflété toutefois également les préparatifs en vue de l'arrêt de production prévu cet été, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué. Cotées à la Bourse de Milan, les actions du constructeur sont restées stables en début de séance à 4,84 €, en ligne avec l'indice italien des valeurs vedettes .FTMIB .

La semaine dernière, l’action Stellantis a chuté à 4,59 €, son plus bas niveau depuis la création du constructeur début 2021, issue de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA, le constructeur de Peugeot. Cette baisse a également mis en évidence les inquiétudes plus générales des investisseurs concernant le secteur automobile, dans un contexte de crises'aggravant chez Volkswagen

VOWG.DE ,le plus grand constructeur automobile européen, autour d'un programme de restructuration de grande envergure auquel s'opposent les représentants syndicaux.

Stellantis publiera ses résultats complets du deuxième trimestre le 30 juillet.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE EN EUROPE

Dans sa région “Europe élargie”, l’autre marché le plus important du groupe, les livraisons de Stellantis ont progressé de 5% au deuxième trimestre pour atteindre 762 000 unités, “soutenues par la hausse des volumes du secteur”. Ce chiffre inclut quelque 33 000 véhicules de son partenaire chinois Leapmotor 9863.HK , que Stellantis distribue et commercialise dans la région.

La demande en Europe a été particulièrement forte pour les modèles d'entrée de gamme, tels que les Citroën C3 et C3 Aircross, l'Opel Frontera et la Fiat Panda, a indiqué Stellantis. La croissance enregistrée en Amérique du Nord et en Europe a été partiellement contrebalancée par une baisse des volumes au Moyen-Orient et en Afrique, “due en grande partie au conflit régional”, ainsi qu’en Amérique du Sud, où les résultats ont été pénalisés par la faiblesse du marché argentin.

(1 dollar = 0,8772 euro)