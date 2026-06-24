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Les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine ont reculé de 19,2 % en glissement annuel en mai, selon les données de la CAICT
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de téléphones mobiles de marques étrangères en Chine, y compris celles d'Apple Inc

AAPL.O , ont reculé de 19,2 % en mai par rapport à l'année précédente, selon les calculs de Reuters basés sur les données publiées mercredi par un institut de recherche lié au gouvernement.

Les livraisons de téléphones de marques étrangères, y compris les iPhone d'Apple, ont atteint 3,669 millions d'appareils pour le mois, selon les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT).

Les livraisons totales de téléphones en Chine le mois dernier ont progressé de 16,5 % en glissement annuel pour atteindre 27,64 millions d'unités, selon ces données.

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