Les livraisons de téléphones de marque étrangère en Chine ont plus que doublé en novembre, selon les données du CAICT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de téléphones mobiles de marques étrangères, dont les iPhones d'Apple

AAPL.O , ont augmenté de 128,4% en Chine en novembre par rapport au même mois de l'année dernière, selon les calculs de Reuters basés sur les données publiées jeudi par un cabinet d'études affilié au gouvernement.

Les livraisons globales de téléphones en Chine ont augmenté de 1,9 % en glissement annuel pour atteindre 30,16 millions d'unités en novembre, selon les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (China Academy of Information and Communications Technology). Les expéditions de téléphones de marques étrangères ont atteint 6,93 millions d'unités.