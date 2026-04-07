Les livraisons de Tejas sont considérées comme un point d'inflexion pour l'entreprise indienne HAL, selon la société de courtage Antique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Antique voit 2027 comme un point d'inflexion pour HAL HIAE.NS car les livraisons de jets Tejas MK-1A commenceront à partir du premier semestre 2027, avec les livraisons de moteurs de GE GE.N qui s'accélèrent

** HAL a commandé 99 moteurs à GE en 2021; selon le courtier, cinq ont été livrés, le sixième est attendu en avril

** Antique s'attend à ce que les problèmes d'approvisionnement s'atténuent au cours du second semestre 2026 et prévoit une nette amélioration des livraisons de Tejas MK-1A en 2027

** L'action de HAL a baissé de 0,6 % à 3 727,70 roupies sur la journée

** La société de courtage maintient la note "achat" avec un objectif de cours de 5 427 roupies

** Sur les 21 analystes qui suivent le titre, 17 l'évaluent à l'achat ou plus haut, tandis que quatre l'évaluent à conserver ou plus bas, selon les données compilées par LSEG

** HIAE se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 26,20, comparé à la médiane de l'industrie de 32,45 - LSEG

** Les actions de HAL ont baissé de 14 % depuis le début de l'année, tandis que les actions de défense indiennes

.NIFTYINDDEFENCE ont baissé de 0,3 %; l'indice de référence Nifty 50 .NSEI a baissé de 12,4 %