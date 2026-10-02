Les livraisons de Rivian atteignent un niveau record alors que le déploiement du modèle R2 s'accélère

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(Mise à jour des cours, ajout d'un graphique et des commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 9)

par Prathik Jayaprakash

Rivian Automotive RIVN.O a annoncé vendredi des livraisons record au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes après le lancement de son SUV R2, plus abordable, destiné à un segment plus large du marché grand public des véhicules électriques.

Le R2, dont les livraisons ont débuté en juin , est considéré par les analystes comme essentiel à la stratégie de croissance de Rivian, alors que le secteur des véhicules électriques doit faire face à un contexte politique américain difficile, marqué par la fin des crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques, les droits de douane et un affaiblissement de la demande à l'échelle du secteur.

Avant le R2, la gamme grand public du constructeur de véhicules électriques comprenait le SUV R1S et le pick-up R1T, tous deux positionnés comme des modèles haut de gamme.

Rivian a livré un nombre record de 19 248 véhicules au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 18 001 véhicules, selon les données compilées par Visible Alpha.

Cependant, l’action du constructeur de véhicules électriques basé à Irvine, en Californie, a reculé de plus de 2 % en début de séance.

“Le marché réagit au fait que la direction maintienne ses prévisions pour l’ensemble de l’année”, a déclaré Seth Goldstein, analyste actions senior chez Morningstar. “Au vu des bons résultats du troisième trimestre, je pense que le marché s’attendait à une révision à la hausse des prévisions.”

Rivian a réaffirmé ses prévisions de livraisons pour 2026, comprises entre 65 000 et 70 000 véhicules, indiquant que la production et les livraisons trimestrielles étaient conformes à ses attentes. Les analystes estiment en moyenne que le constructeur de véhicules électriques livrera 66 685 véhicules en 2026.

La société avait relevé pour la dernière fois ses prévisions annuelles de livraisons en juillet.

M. Goldstein a déclaré que ces résultats indiquaient que la montée en puissance de la production du modèle R2 de Rivian se déroulait comme prévu, les volumes devant probablement augmenter au cours des prochains trimestres, ce qui renforcerait la capacité de l’entreprise à atteindre son objectif de livraisons pour l’ensemble de l’année.

Au cours du trimestre, Rivian a produit 19 751 véhicules dans son usine de Normal, dans l’Illinois.

Elle a également conclu un partenariat à long terme avec Uber en mars , dans le cadre duquel la société de VTC s'est engagée à investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans le constructeur de véhicules électriques et à commencer à déployer des SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotaxis à partir de 2028.

Rivian devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre le 29 octobre.