Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre pour le mois d'octobre reculent à l'échéance, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de gazole à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois d'octobre ont chuté à 439 lots, soit 43 900 tonnes métriques, à l'échéance, contre 740 lots en septembre, selon les données publiées lundi par l'Intercontinental Exchange.

Le contrat a expiré à 1 449,00 dollars la tonne.