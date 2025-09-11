Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour septembre chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour septembre sont tombées à 788 lots ou 78 800 tonnes à l'expiration, contre 2 198 lots en août, selon les données de l'Intercontinental Exchange jeudi. Le contrat a expiré à 688,5 dollars la tonne.