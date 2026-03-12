Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour mars chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 mars - Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre
LGOc1 pour mars sont tombées à 2 659 lots ou 265 900 tonnes à l'expiration, contre 2 716 lots en février, selon les données de l'Intercontinental Exchange jeudi.
Le contrat a expiré à 1 141,5 la tonne.
