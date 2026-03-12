information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 15:22

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour mars chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE

12 mars - Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre

LGOc1 pour mars sont tombées à 2 659 lots ou 265 900 tonnes à l'expiration, contre 2 716 lots en février, selon les données de l'Intercontinental Exchange jeudi.

Le contrat a expiré à 1 141,5 la tonne.