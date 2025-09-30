Les livraisons de colis des fêtes de fin d'année aux États-Unis augmenteront de 5 % à partir de 2024, selon ShipMatrix

Les entreprises de livraison américaines sont en bonne voie pour traiter 2,3 milliards de colis pendant les fêtes de fin d'année, soit 5 % de plus que l'année dernière, car une journée de shopping supplémentaire aide à compenser le frein des politiques tarifaires du président Donald Trump , selon une prévision publiée lundi.

Les investisseurs sont friands d'informations sur la saison de livraison des fêtes qui s'étend de Thanksgiving à Noël, car des entreprises comme FedEx FDX.N et UPS UPS.N peuvent livrer deux fois le nombre normal de colis certains jours.

L'augmentation attendue des livraisons pendant la période des fêtes ne sera pas répartie de manière égale entre les entreprises, a déclaré lundi le fournisseur de technologie logistique ShipMatrix.

Cela pourrait signifier que certains fournisseurs de services de livraison se heurtent davantage à la réticence des clients à l'égard des "suppléments de pointe", qui aident à protéger les bénéfices des transporteurs contre les coûts plus élevés de la période des fêtes de fin d'année.

Au cours du premier semestre 2025, les volumes totaux de colis domestiques aux États-Unis ont augmenté de 6,1 % pour la branche logistique d'Amazon.com AMZN.O et de 5 % pour FedEx. Le volume d'UPS, qui réduit le nombre de colis qu'il livre pour Amazon, a diminué de 5,4 %, tandis que celui du service postal américain (USPS) a chuté de 6,7 %, selon ShipMatrix.

La baisse de volume combinée d'UPS et d'USPS a été supérieure aux gains d'Amazon et de FedEx, et ce volume supplémentaire de 102 millions de colis a probablement été traité par les réseaux de livraison privés de grands détaillants comme Walmart WMT.N ou par d'autres transporteurs, selon le rapport.

Si les tendances actuelles se prolongent jusqu'aux fêtes de fin d'année, "nous prévoyons que FedEx et Amazon connaîtront une augmentation de 5 à 8 %, tandis qu'UPS et USPS resteront stables", ajoute ShipMatrix.

L'augmentation des prix américains pour les marchandises liées aux tarifs douaniers de Trump ainsi que la fin des exemptions de droits d'importation pour les marchandises de faible valeur vendues par des détaillants liés à la Chine tels que Temu PDD.O et Shein ont sapé la demande de livraison déjà faible.

FedEx et UPS ont vu leurs volumes diminuer depuis que Donald Trump a mis fin à l'exonération des droits d'importation pour les produits de faible valeur vendus directement aux consommateurs en provenance de Chine et de Hong Kong le 2 mai, et pour le reste du monde le 29 août. L'année dernière, environ 1,4 milliard de colis sont entrés aux États-Unis au titre de l'exemption "de minimis" pour les marchandises d'une valeur inférieure à 800 dollars.

La politique tarifaire changeante de Donald Trump a également freiné les dépenses des entreprises américaines et rendu les consommateurs, dont les dépenses représentent les deux tiers de l'activité économique nationale, inquiets de la hausse des prix.