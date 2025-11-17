Bangladesh: Maersk signe un contrat pour gérer un terminal pendant 30 ans

( AFP / FABIAN BIMMER )

Le Bangladesh a signé lundi un bail de 30 ans avec le géant mondial du transport maritime danois Maersk pour gérer un nouveau terminal à conteneurs à Chattogram (sud-est), le plus grand port du pays.

Les responsables de l'Autorité portuaire de Chattogram ont précisé qu'APM Terminals, la filiale de Maersk impliquée dans le projet, investira environ 550 millions de dollars (474 millions d'euros) au cours des trois prochaines années pour développer le site.

APM Terminals exploitera ensuite le terminal, dans le cadre du bail de 30 ans.

Le Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements, dépend fortement du port de Chattogram, anciennement connu sous le nom de Chittagong et stratégiquement situé sur le golfe du Bengale.

"C'est un nouveau départ pour le pays", a réagi le chef du gouvernement provisoire du Bangladesh, Muhammad Yunus, cité dans un communiqué, après la signature du contrat, qui "ouvre une nouvelle porte à des investissements plus importants et diversifiés", selon lui.

Le gouvernement est également en pourparlers avec Medlog SA, une filiale de la Mediterranean Shipping Company (MSC) basée en Suisse, pour un terminal terrestre à Pangayon, en périphérie de la capitale Dhaka.