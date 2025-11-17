 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Royaume-Uni durcit sa politique d'asile
information fournie par AFP 17/11/2025 à 12:26

Des migrants tentent de traverser la Manche avec des bateaux de passeurs au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants tentent de traverser la Manche avec des bateaux de passeurs au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le gouvernement travailliste britannique présente lundi une grande réforme pour durcir sa politique d'asile et d'immigration, espérant décourager les arrivées de migrants sur de petits bateaux qu'il peine à endiguer et qui alimentent la montée de l'extrême droite dans le pays.

Voici les mesures déjà connues, et déjà très critiquées, de cette réforme défendue par la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood comme "la plus ambitieuse" mise en place au Royaume-Uni pour réduire l'immigration irrégulière.

- Statut temporaire pour les réfugiés -

Le statut de réfugié va devenir temporaire. Les réfugiés devront "rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr" et leur situation sera réexaminée tous les 30 mois.

Ils devront attendre 20 ans, contre cinq actuellement, pour demander un titre de résidence permanente, une mesure largement inspirée du modèle danois.

Les possibilités d'appels en cas de refus d'asile seront réduites.

En parallèle, le gouvernement a promis d'ouvrir de nouvelles voies d'immigration légale, sans plus de détail à ce stade.

Depuis le 1er janvier, 39.292 personnes sont arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations, soit plus qu'en 2024. La quasi-totalité demandent l'asile une fois sur le territoire britannique.

- Accès aux aides limité -

Le gouvernement travailliste prévoit de supprimer le soutien financier automatique de l'Etat aux demandeurs d'asile.

Actuellement, le gouvernement leur verse une allocation hebdomadaire et leur fournit un hébergement, mais le recours - coûteux - à des hôtels pour loger les demandeurs d'asile est très critiqué.

Des migrants attendent un bateau de passeurs pour traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants attendent un bateau de passeurs pour traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Les aides sociales seront également supprimées "pour ceux qui ont le droit de travailler et qui peuvent subvenir à leurs besoins" mais ne le font pas, ou encore pour les personnes condamnées.

Le gouvernement n'a pas démenti lundi une information du tabloïd The Sun, selon laquelle il envisage de puiser dans les ressources (argents, biens) des personnes demandant l'asile pour financer leur hébergement.

"Il est normal que les personnes possédant des biens contribuent à leur prise en charge", a déclaré le secrétaire d'Etat à l'immigration Alex Norris sur Times radio.

- Révision de l'application de la CEDH -

Le gouvernement veut modifier l'application au Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l'homme pour faciliter les expulsions.

La ministre de l'Intérieur britannique Shabana Mahmood lors du congrès du parti travailliste le 29 octobre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )

La ministre de l'Intérieur britannique Shabana Mahmood lors du congrès du parti travailliste le 29 octobre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )

Shabana Mahmood compte réduire le champ de son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Seules les personnes ayant des membres de leur famille proche déjà au Royaume-Uni (enfants, parents) pourront rester dans le pays.

Londres entend aussi réformer la loi sur l'esclavage moderne, découlant de l'article 3 de la CEDH, pour réduire son champ d'application devant les tribunaux en matière de demande d'asile.

A terme, le Royaume-Uni souhaite ouvrir des négociations pour modifier cet article.

Les demandes d'asile ont augmenté de 18% en 2024, alors qu'elles baissaient de 13% dans l'ensemble de l'Union européenne sur la même période, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 400.000 demandes ont été enregistrées depuis 2021, contre 150.000 sur la période 2011-2015.

- Menaces sur les visas -

Le gouvernement menace de restreindre l'octroi de visas à l'Angola, la Namibie et la RDC, qu'il accuse de ne pas coopérer suffisamment pour réadmettre leurs ressortissants en situation irrégulière.

Ils ont "un mois" pour améliorer les choses, a prévenu lundi Alex Norris sur la chaîne Sky News.

Des migrants à bord de bateaux de passeurs tentent de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants à bord de bateaux de passeurs tentent de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le Nord, le 27 septembre 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Selon Londres, cela concerne "des milliers" de personnes en situation irrégulière actuellement au Royaume-Uni.

D'autres pays pourraient aussi être ciblés, notamment ceux qui affichent "des taux élevés de demandes d'asile" de personnes entrées légalement au Royaume-Uni.

- Un plan déjà critiqué -

Shabana Mahmood doit présenter la totalité de son plan devant le Parlement lundi après-midi, mais les premières mesures suscitent une vive opposition au sein du Labour et d'ONG d'aides aux demandeurs d'asile.

Le député travailliste Tony Vaughan a déploré une rhétorique qui encourage une "culture de la division", tandis que l'association Refugee Council a qualifié ces mesures de "dures" et "inutiles".

Le secrétaire d'Etat Alex Norris a rejeté lundi toute "considération de politique" politicienne, alors que certains accusent le Labour, à la peine dans les sondages, de vouloir chasser sur les terres du parti anti-immigration Reform UK, largement en tête des intentions de vote.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 13:44 

    L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite

  • Des proches de victimes de l'accident de car en Arabie Saoudite près de Médine, rassemblés à Hyderabad, en Inde, le 17 novembre 2025 ( AFP / Noah SEELAM )
    Arabie saoudite: 45 morts dans l'accident d'un car de pèlerins indiens
    information fournie par AFP 17.11.2025 13:41 

    Quarante-cinq personnes, majoritairement des pèlerins indiens, sont mortes dans un accident de car près de la ville sainte de Médine, l'un des plus meurtriers depuis des années en Arabie saoudite, a annoncé lundi la police indienne. "L'accident tragique d'autocar ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025
    France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    (Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle
    L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank