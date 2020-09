Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les livraisons d'Airbus en chute de 43% sur les huit premiers mois de 2020 Reuters • 08/09/2020 à 18:55









LES LIVRAISONS D'AIRBUS EN CHUTE DE 43% SUR LES HUIT PREMIERS MOIS DE 2020 PARIS (Reuters) - Airbus a fait état mardi de 370 commandes brutes d'avions depuis le début de l'année, au 31 août, et a dit avoir livré 284 appareils dans le même temps, soit un recul de 43% par rapport à la même période de l'année dernière. Après annulations, les commandes nettes s'établissent pour leur part à 303 appareils depuis le début de l'année. En 2019, Airbus avait livré 500 appareils de janvier à fin août. Sur le seul mois d'août 2020, l'avionneur européen a livré 39 appareils. Le carnet de commandes d'Airbus comprend 7.501 appareils à livrer, dont 524 A220, 6.091 appareils de la catégorie des A320, 319 A330, 558 A350 XWB et neuf A380. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.05%