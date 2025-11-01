Les liquidités de Berkshire atteignent un niveau record alors que les bénéfices augmentent, ce qui témoigne d'une certaine prudence avant le départ de Buffett

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Berkshire reste un vendeur net d'actions, pas de rachats

*

Buffett se prépare à céder le titre de directeur général à Greg Abel

*

L'action Berkshire est à la traîne de l'ensemble du marché

(Ajout de commentaires, de détails financiers, paragraphes 4-5, 9, 11-12, 19-21) par Jonathan Stempel

Berkshire Hathaway BRKa.N a indiqué samedi qu'il restait prudent face aux marchés, laissant ses liquidités gonfler jusqu'à un record de 381,7 milliards de dollars, même si les bénéfices ont augmenté, dans son dernier rapport financier avant que Warren Buffett ne quitte son poste de directeur général.

Pour le douzième trimestre consécutif, le conglomérat de Buffett a vendu plus d'actions qu'il n'en a acheté pour son portefeuille d'actions de 283,2 milliards de dollars, qui comprend notamment Apple AAPL.O et American Express AXP.N .

Berkshire n'a pas non plus racheté ses propres actions, ce qui représente le cinquième trimestre consécutif sans rachat, bien que le cours de son action ait été nettement inférieur à celui du marché en général.

Bien que les bénéfices aient dépassé les prévisions des analystes, le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 2 %, soit plus lentement que le taux de croissance de l'ensemble de l'économie américaine .

"Berkshire, qui est souvent considéré comme un microcosme de l'économie américaine, n'arrive même pas à suivre le rythme", a déclaré Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, qui a attribué la note "hold" à Berkshire.

"Les investisseurs auront du mal à trouver un catalyseur pour ce titre", a-t-elle ajouté.

BUFFETT SE PRÉPARE À TIRER SA RÉVÉRENCE ET ABEL À PRENDRE LA RELÈVE

Buffett, 95 ans, laisse les liquidités s'accumuler alors qu'il se prépare à mettre fin à son mandat de six décennies en tant que directeur général à la fin de l'année.

Le vice-président Greg Abel, 63 ans, succédera au légendaire investisseur, mais Buffett restera président.

M. Abel est connu pour être un gestionnaire plus pragmatique que M. Buffett.

On ne sait pas encore ce qu'il fera des liquidités de Berkshire, dont le siège est à Omaha, dans le Nebraska, mais les options possibles incluent le versement du premier dividende du conglomérat de 1,03 trillion de dollars depuis 1967.

Berkshire prévoit d'utiliser 9,7 milliards de dollars de liquidités pour acheter Occidental Petroleum's OXY.N OxyChem chemicals business, une transaction annoncée le 2 octobre.

LE BÉNÉFICE NET AUGMENTE, AIDÉ PAR DES GAINS SUR LES ACTIONS

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 34 % pour atteindre 13,49 milliards de dollars, soit environ 9 376 dollars par action de catégorie A, contre 10,09 milliards de dollars un an plus tôt. Les fluctuations des taux directeur ont représenté plus des deux cinquièmes de l'augmentation.

Les résultats ont bénéficié de la baisse des pertes dans certaines activités d'assurance et de réassurance, en partie grâce à l'absence d'ouragans majeurs. L'assureur automobile Geico a enregistré des gains moindres, car il a dépensé davantage, peut-être en publicité, pour acquérir de nouvelles polices.

Le bénéfice net trimestriel, y compris les gains et les pertes sur les investissements en actions, a augmenté de 17 % pour atteindre 30,8 milliards de dollars, soit 21 413 dollars par action de catégorie A, contre 26,25 milliards de dollars l'année précédente.

Buffett minimise les résultats nets parce qu'ils incluent les gains et les pertes sur les actions que Berkshire ne vend pas.

Cela ajoute de la volatilité et Buffett estime que les résultats nets sont inutiles pour comprendre son entreprise.

LE COURS DE L'ACTION EST À LA TRAÎNE PAR RAPPORT À L'ENSEMBLE DU MARCHÉ

Les investisseurs ont exprimé leur appréhension quant aux perspectives de Berkshire et au changement de direction en cours en vendant ses actions.

Depuis que Buffett a annoncé le 3 mai qu'il quitterait ses fonctions , le cours de l'action Berkshire a chuté de 12 % et a été à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de 32 points de pourcentage.

Sur l'ensemble de l'année 2025, Berkshire a perdu 11 points de pourcentage par rapport à l'indice.

"Les investisseurs impatients estiment qu'il est urgent pour Berkshire de déployer ses liquidités et ont jeté leurs filets ailleurs", a déclaré Tom Russo, associé chez Gardner Russo & Quinn à Lancaster, en Pennsylvanie, qui investit 10 milliards de dollars.

M. Russo possède des actions Berkshire depuis 1982 et estime que le groupe reste "extrêmement bien positionné" à long terme.

"Berkshire ne va pas déployer des capitaux qui n'augmenteront pas la valeur intrinsèque de chaque action", a-t-il déclaré. "Le fait de savoir que Berkshire guide les investisseurs signifie que ces derniers n'auront pas à se poser de questions

Berkshire possède près de 200 entreprises, dont des entreprises de services publics et de production d'énergie renouvelable, des entreprises chimiques et industrielles, ainsi que des marques de consommation familières telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies.

Il n'a pas fait d'acquisition majeure depuis qu'il a payé 32,1 milliards de dollars pour Precision Castparts en 2016, bien qu'il ait ensuite acheté Pilot Travel Centers pour 13,6 milliards de dollars et la holding d'assurance Alleghany pour 11,5 milliards de dollars.