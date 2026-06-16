Les liquidateurs de China Evergrande demandent la révision de l'accord à 128 millions de dollars conclu avec PwC HK, rapporte Bloomberg News

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Les liquidateurs de China Evergrande demandent un contrôle judiciaire d'un accord d'indemnisation des actionnaires d'un montant de 1 milliard de dollars HK (127,67 millions de dollars) conclu par l'autorité de régulation avec la filiale hongkongaise de PricewaterhouseCoopers (PwC), a rapporté mardi Bloomberg News.

Bloomberg a indiqué que ce fonds s'inscrivait dans le cadre d'un accord conclu en avril avec la Securities and Futures Commission (SFC) afin de mettre un terme aux enquêtes sur le travail d'audit réalisé par PwC Hong Kong pour le promoteur immobilier en faillite.

Les liquidateurs d'Evergrande affirment que la SFC "n'a pas l'autorité légale pour régler une plainte pour faute professionnelle sur le marché" à l'encontre d'une entité non réglementée comme PwC HK de la manière dont elle l'a fait, selon le rapport de Bloomberg, qui cite un document judiciaire.

L'accord de la SFC visant à indemniser les actionnaires désavantage les créanciers, car ce versement réduit les fonds dont disposent les liquidateurs pour recouvrer leurs créances, ajoute Bloomberg.

Evergrande n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La société a été la victime la plus médiatisée de la crise immobilière prolongée en Chine. Elle a commencé à faire défaut sur certaines de ses obligations en 2021 et s'est effondrée avec plus de 300 milliards de dollars de dettes.

(1 dollar = 7,8326 dollars de Hong Kong)